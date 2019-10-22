Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

Марианна Вшикова, сестра выступавшего за черняховский «Прогресс» Ивана Вшикова, обвинила полицию в смерти своего брата.

«Вчера не стало моего старшего брата, потому что он был убит теми, кто должен нас защищать, но прикрывается громким званием «доблестные сотрудники полиции». Эти звери обварили его заживо, а сейчас, как в любой такой же ситуации, которая уже становится привычной в нашей стране, прикрывают себя, утверждая, что он сам вырвал батарею и получил ожог 70% тела. Не надо быть врачом, гением или экстрасенсом, чтобы понять, что данная ситуация нереальна и просто абсурдна! Нашему Ване было всего 36 лет, у него осталось двое детей и любящая его семья», — говорится в сообщении Марианны в социальной сети «ВКонтакте».

В полиции заявили, что житель Калининградской области, который был задержан за мелкое хулиганство и доставлен в отдел полиции, умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой и позднее скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что дочь Льва Яшина рассказала об отце.