Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

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Марианна Вшикова, сестра выступавшего за черняховский «Прогресс» Ивана Вшикова, обвинила полицию в смерти своего брата.
Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата
  • РИА Новости

«Вчера не стало моего старшего брата, потому что он был убит теми, кто должен нас защищать, но прикрывается громким званием «доблестные сотрудники полиции». Эти звери обварили его заживо, а сейчас, как в любой такой же ситуации, которая уже становится привычной в нашей стране, прикрывают себя, утверждая, что он сам вырвал батарею и получил ожог 70% тела. Не надо быть врачом, гением или экстрасенсом, чтобы понять, что данная ситуация нереальна и просто абсурдна! Нашему Ване было всего 36 лет, у него осталось двое детей и любящая его семья», — говорится в сообщении Марианны в социальной сети «ВКонтакте».

В полиции заявили, что житель Калининградской области, который был задержан за мелкое хулиганство и доставлен в отдел полиции, умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой и позднее скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что дочь Льва Яшина рассказала об отце.

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