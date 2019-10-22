Дочь Льва Яшина рассказала об отце
- РИА Новости
«Я очень горжусь своим отцом и тем счастьем, которое он нам дарил. Лев Иванович был отважным, мужественным, ласковым человеком. Стране повезло с хорошим вратарём, а нам с сестрой посчастливилось иметь такого папу», — заявила она.
По её словам, Яшин был всегда спокойным, уравновешенным, корректным, дипломатичным человеком.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил могилу Яшина на Ваганьковском кладбище.