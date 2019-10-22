Дочь Льва Яшина рассказала об отце

Дочь советского вратаря Льва Яшина Елена Яковлева в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала об отце.

«Я очень горжусь своим отцом и тем счастьем, которое он нам дарил. Лев Иванович был отважным, мужественным, ласковым человеком. Стране повезло с хорошим вратарём, а нам с сестрой посчастливилось иметь такого папу», — заявила она.

По её словам, Яшин был всегда спокойным, уравновешенным, корректным, дипломатичным человеком.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил могилу Яшина на Ваганьковском кладбище.