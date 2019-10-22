Черчесов посетил мероприятия в честь 90-летия Яшина

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил могилу экс-вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина на Ваганьковском кладбище.

На Ваганьковском кладбище, где похоронен легендарный советский голкипер, прошло возложение цветов на его могилу. На мероприятии присутствовали руководители московского «Динамо», бывшие партнёры Яшина по сборной СССР, а также главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Обладателю «Золотого мяча» 1963 года сегодня могло бы исполниться 90 лет. Яшин остаётся единственным вратарём в истории, который получил эту награду.

Ранее сообщалось, чего добился легендарный Лев Яшин вне футбола.