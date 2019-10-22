Черчесов посетил мероприятия в честь 90-летия Яшина

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил могилу экс-вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина на Ваганьковском кладбище.
Черчесов посетил мероприятия в честь 90-летия Яшина
  • ©rfs.ru

На Ваганьковском кладбище, где похоронен легендарный советский голкипер, прошло возложение цветов на его могилу. На мероприятии присутствовали руководители московского «Динамо», бывшие партнёры Яшина по сборной СССР, а также главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Обладателю «Золотого мяча» 1963 года сегодня могло бы исполниться 90 лет. Яшин остаётся единственным вратарём в истории, который получил эту награду.

Ранее сообщалось, чего добился легендарный Лев Яшин вне футбола.

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