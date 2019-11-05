В спортшколе Черкесска отреагировали на смерть олимпийского чемпиона Василенко

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Директор спортивной школы по спортивной гимнастике в Черкесске Александр Джемакулов высказался по поводу смерти олимпийского чемпиона 1996 года Дмитрия Василенко, скончавшегося от бокового амиотрофического склероза.
В спортшколе Черкесска отреагировали на смерть олимпийского чемпиона Василенко
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«Как человек Василенко всегда был добрым и отзывчивым, всегда был командным игроком, болел и переживал за развитие гимнастики в Карачаево-Черкесской Республике. Он боролся за то, чтобы этот вид спорта популяризировался в регионе», — рассказал Джемакулов в интервью RT.

Он отметил, что Василенко до последнего не сдавался и продолжал надеяться на выздоровление.

«Он был единственным олимпийским чемпионом в республике, поэтому для нас это большая утрата. Дмитрий был очень живым человеком, до последнего боролся с болезнью. Когда он ещё мог разговаривать, то говорил мне по телефону: «Я не болею, я не инвалид», обещал поправиться. Он до конца не верил в худшее и не давал другим верить в это, хотя был тяжело болен», — добавил Джемакулов.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Василенко скончался в возрасте 43 лет.

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