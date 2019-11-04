Олимпийский чемпион Василенко скончался в возрасте 43 лет

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов сообщил о смерти российского гимнаста Дмитрия Василенко.
Олимпийский чемпион Василенко скончался в возрасте 43 лет

    «Прощай, друг, спасибо за всё. Димы больше нет с нами, пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье, теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», — написал Немов в своём Instagram.

    В 2008 году спортсмену диагностировали неизлечимую болезнь — боковой амиотрофический склероз. Впоследствии его полностью парализовало. Он скончался в возрасте 43 лет.

    Василенко является чемпионом Олимпиады 1996 года в Атланте в командных соревнованиях. 

    Ранее сообщалось, что парикмахер Роналду обнаружен мёртвым в отеле в Цюрихе.

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