Олимпийский чемпион Василенко скончался в возрасте 43 лет

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов сообщил о смерти российского гимнаста Дмитрия Василенко.

«Прощай, друг, спасибо за всё. Димы больше нет с нами, пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье, теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», — написал Немов в своём Instagram.

В 2008 году спортсмену диагностировали неизлечимую болезнь — боковой амиотрофический склероз. Впоследствии его полностью парализовало. Он скончался в возрасте 43 лет.

Василенко является чемпионом Олимпиады 1996 года в Атланте в командных соревнованиях.

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