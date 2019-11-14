СМИ: В Москве убит трёхкратный чемпион по тайскому боксу Болян
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, убийство произошло вечером 13 ноября. 40-летний спортсмен был застрелен по пути из дома к автомобилю, он скончался на месте.
Отмечается, что полиция уже ведёт работу по розыску и задержанию убийцы.
Болян является трёхкратным чемпионом мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга. В его активе также победы на 17 международных турнирах.
Ранее сообщалось, что умер бывший тренер чемпиона WBA Бивола — Николай Исаев.