СМИ: В Москве убит трёхкратный чемпион по тайскому боксу Болян

Трёхкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит на юго-западе Москвы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, убийство произошло вечером 13 ноября. 40-летний спортсмен был застрелен по пути из дома к автомобилю, он скончался на месте.

Отмечается, что полиция уже ведёт работу по розыску и задержанию убийцы.

Болян является трёхкратным чемпионом мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга. В его активе также победы на 17 международных турнирах.

Ранее сообщалось, что умер бывший тренер чемпиона WBA Бивола — Николай Исаев.