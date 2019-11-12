Умер бывший тренер чемпиона WBA Бивола Николай Исаев

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Тренер Николай Исаев, в прошлом работавший с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом, скончался в возрасте 63 лет.
Умер бывший тренер чемпиона WBA Бивола Николай Исаев
  • © Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга
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Об этом сообщает пресс-служба Спортивной федерации бокса (СФБ) Санкт-Петербурга.

Отмечается, что специалист долгое время боролся с болезнью.

За время своей тренерской деятельности Исаев подготовил 32 мастера спорта СССР и России и двух мастеров спорта международного класса — двукратного обладателя Кубка СССР, победителя международных соревнований Роберта Имамова, а также шестикратного победителя первенства России, двукратного победителя первенства Европы и действующего чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола.

Ранее стало известно о смерти заслуженного тренера по лёгкой атлетике Владимира Иванова.

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