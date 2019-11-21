Вознаграждение от ФБР, Валуев в качестве комментатора и вызывающий ролик: что известно о бое Емельяненко с Кокляевым

Федерация бокса России санкционировала проведение поединка между известным бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и стронгмэном Михаилом Кокляевым. Бой состоится 29 ноября в Москве. Также стало известно, что его в прямом эфире прокомментирует Николай Валуев. Помимо этого, был презентован проморолик противостояния.

«Будет шоу, интерес к этому бою большой»

До боя между Александром Емельяненко и Фёдором Кокляевым осталось чуть больше недели, а ажиотаж вокруг встречи стронгмэна и бойца ММА нарастает с каждым днём. Во вторник были решены последние юридические вопросы по проведению поединка. Его санкционировала Федерация бокса России (ФБР), поскольку четырёхраундовая встреча пройдёт именно по правилам этого вида спорта. Мало того, ФБР даже наградит обоих участников.

«Федерация бокса России создаст призовой фонд для этого поединка, подробности пока держатся в секрете. Могу сказать, что награждены будут оба участника, но, естественно, в разных пропорциях: победитель получит больше. Я положительно отношусь к этому поединку, точнее к тому, что люди из разных видов спорта переходят в бокс. Я хочу пожелать и Александру, и Михаилу успехов — пусть победит сильнейший», — цитирует руководителя ФБР Умара Кремлёва пресс-служба организации.

Также стало известно, кто прокомментирует встречу в прямом эфире телеканала РЕН ТВ. Это сделает бывший чемпион мира по боксу, а в настоящий момент депутат Госдумы Николай Валуев.

«Будет шоу, к нему приковано внимание, интерес к этому бою большой. С точки зрения зрелищности данное мероприятие попадёт в топ спортивных событий России», — приводит слова Валуева РЕН ТВ.

А чуть ранее был опубликован проморолик встречи, которая состоится на арене «Динамо» в Петровском парке. В описании фигурируют фразы: «Это не просто бокс. Это война». Также бой Емельяненко и Кокляева в нём назван «главной битвой года».

Между тем о возможном исходе поединка высказался известный боец ММА Владимир Минеев. По мнению спортсмена, в этом противостоянии есть явный фаворит.

«Многие спрашивают, за кого болею в противостоянии Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. Пусть за меня всё скажет ринг. Но я на стороне практического опыта. Лично я пойду на бой 29 ноября на «ВТБ Арену», чтобы увидеть это своими глазами. А у кого такой возможности нет, смотрите трансляцию боя», — написал Минеев в Instagram.

Постепенно пополняется и состав участников вечера боёв. Так, стало известно, что перед главным противостоянием на ринг выйдет отсидевший 14 лет в тюрьме самбист и боец MMA Максим Новосёлов. В активе 46-летнего спортсмена девять побед в смешанных единоборствах. Его соперником станет мастер спорта по боевому самбо и вольной борьбе Алексей Гончаров.

Скандал с Емельяненко и синяк Кокляева

Тем временем бойцы продолжают подготовку к поединку. Но Емельяненко в преддверии важного события попал в очередной скандал, связанный со злоупотреблением алкоголем. Очевидцы засняли Александра в состоянии сильного опьянения, когда тот не мог попасть домой. Вскоре спортсмен ответил критикам в соцсетях.

«Я обычный человек, как и вы все. Пей, не пей... Если я выпиваю, то об этом знают все. Сколько раз в году вы узнавали, что я выпил? Один! Один раз в год выпил, и всё, а тут со всех сторон: «Не пей, не пей, не пей». Вы на себя посмотрите, сколько вы «вжираете» в себя ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Сколько алкоголя вы пьёте. Ну, бывает. Накатил. До этого год назад я выпил, а вас до сих пор не попустит никак? Идите делом займитесь и успокойтесь — я не «бухаю»! Что вы сидите с закрытых аккаунтов умничаете. Успокойтесь уже, за собой смотрите!» — цитирует Емельяненко Fight Time.

Также Александр продолжает провоцировать соперника. В частности, он выложил на своей странице в Instagram видео с тренировки с подписью «Готовимся к избиению Кокляева».

Сам Михаил не реагирует на подобные выпады со стороны оппонента, как сделал это в начале октября, когда между бойцами случилась небольшая потасовка, в ходе которой стронгмэну рассекли бровь. Однако Кокляев не обходится без повреждений и сейчас. В ходе одного из спаррингов он получил большой синяк под глазом.

«Вот так проходят мои тренировочные будни. Настала череда тяжёлых спаррингов. До боя ещё немного времени. Но никто не говорил, что будет легко. Они просто пообещали, что оно того стоит», — сказал стронгмен.

Попутно Кокляев радует подписчиков необычными видео. Например, в одном из них он зубами поднимает пакет с ребёнком. Выкладывает Михаил и старые ролики. Так, стронгмэн опубликовал видео, в котором поднимает штангу весом в 402 кг. Происходило это в 2013 году.