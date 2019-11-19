Минеев считает, что у Кокляева нет шансов в бою с А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев оценил шансы представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева в бою с Александром Емельяненко.

«Шансов у Кокляева нет. Это хороший парень, можно поболеть за него. Но опыт и практика… Куда ему с Сашей Емельяненко драться? Это серьёзный парень, который всё знает. Я считаю, что Кокляев сразу на столь серьёзный уровень не потянет», — приводит слова Минеева РИА Новости.

Поединок Михаила Кокляева и Александра Емельяненко состоится 29 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» по боксёрским правилам.

Ранее сообщалось, что федерация бокса России санкционировала бой Емельяненко — Кокляев.