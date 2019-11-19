«Саида была девушкой с прекрасной душой»: британская полиция расследует обстоятельства смерти кикбоксерши в хиджабе

Полиция расследует смерть кикбоксерши иранского происхождения Саиды Алетахи. Спортсменка скончалась в Саутгемптоне от травм головного мозга после любительского турнира по смешанным единоборствам. Алетаху экстренно доставили в больницу, однако врачам не удалось её спасти. 26-летняя девушка была известна тем, что неизменно выходила на поединки в хиджабе.

«Поступила с угрожающей жизни травмой головного мозга»

В Великобритании полиция Гэмпшира расследует смерть кикбоксерши иранского происхождения Саиды Алетахи. Спортсменка скончалась в больнице от серьёзных травм головного мозга. В медицинское учреждение она была доставлена после поединка под эгидой местного промоушена любительских смешанных единоборств Fast & Furious.

Стражи правопорядка изучают все обстоятельства произошедшей трагедии и общаются со свидетелями. Также в известность о смерти Алетахи были поставлены её ближайшие родственники.

«В воскресенье, 17 ноября около часа ночи нам поступил звонок от коллег из больницы общего профиля в Саутгемптоне. Они сообщили о женщине, которая поступила с угрожающей жизни травмой головного мозга. В тот же день 26-летняя пациентка скончалась», — приводит Daily Star слова представителя полиции Гэмпшира.

Смерть спортсменки стала настоящим шоком для её друзей и коллег. Женщина давно занималась кикбоксингом и неоднократно принимала участие в различных любительских соревнованиях. При этом Саида получила известность благодаря тому, что всегда выходила на тренировки и бои в хиджабе. Спортсменка родилась в Иране, но позже переехала в Англию, где и начала активно заниматься спортом.

«Она была предана спорту на 110%»

К сожалению, выступление под эгидой промоушена Fast & Furious завершилось трагедией. По ходу одного из поединков Алетаха почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

«Нам позвонили из Центрального зала в Саутгемптоне около 20:50. Звонивший сообщил, что в зале находится боец смешанных единоборств, потерявший сознание во время поединка. Мы отправили на место машину скорой помощи, там уже присутствовал медицинский персонал. Пациент был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии с угрозой для жизни», — цитирует представителя скорой помощи издание Mirror Online.

Врачи попытались сделать всё возможное, чтобы спасти Алетаху, но их усилия не увенчались успехом. Девушка скончалась, не приходя в сознание.

В Exile Gym Southampton, где Алетаха занималась в последнее время, её охарактеризовали как девушку, которая был влюблена в спорт.



«Саида была девушкой с замечательным характером и прекрасной душой. Она была предана спорту на 110 % и каждый день преодолевала километры для того, чтобы попасть на тренировку», — гласит пост, размещённый в паблике Exile Gym Southampton в Facebook.

Коллеги Алетахи также рассказали, что она пришла в зал несколько месяцев назад.

«Саида быстро стала частью «семьи», и нам её будет очень не хватать. Новость о её смерти стала ударом для всех нас. Наши мысли и молитвы сейчас с Саидой и её семьёй. Если кто-то хочет задать вопрос или чувствует необходимость в нашей поддержке в это непростое время, пожалуйста, свяжитесь с нами», — добавили в Exile Gym Southampton.

В свою очередь, в Fast & Furious заявили, что делают всё возможное для того чтобы бойцы в рамках их соревнований не получали серьёзных повреждений. Там пояснили, что в 99,9 % случаев обходится без травм.

«Но это может случиться, и в целях безопасности мы стараемся делать всё возможное — медосмотр проводится как до, так и после боёв. Все участники получают полное медицинское страхование, а на месте дежурят фельдшеры и врачи скорой помощи, а также наша команда опытных специалистов по оказанию первой помощи. Ни на одном из наших шоу мы не пренебрегали безопасностью спортсменов, и это в равной степени касается каждого боя», — написали представители промоушена в Facebook.

В Fast & Furious также выразили соболезнование родным и близким погибшей.

«Сейчас наши мысли с семьёй, друзьями и товарищами Алетахи по команде. Если кому-то требуется поддержка, пожалуйста, обращайтесь к нам или нашим тренерам.

Спасибо нашей команде за высочайший профессионализм, проявленный в тот вечер. Они исполняли свои обязанности на пределе возможного, чтобы среагировать на эту ситуацию. Повторяем, мы готовы оказать поддержку каждому из вас, кто нуждается в ней в это скорбное время», — подчеркнули в промоушене.

Регулярные трагедии

К сожалению, подобные трагедии не являются редкостью даже в любительских единоборствах, не говоря уже о профессиональном уровне. Так, недавно во время спарринга скончался австралийский боксёр Дуайт Ричи. После удара по корпусу он отошёл в свой угол и там потерял сознание. Ричи было всего 27 лет.

Также по теме «Бокс — это то, что Пэт очень любил»: в США после боя умер Патрик Дэй В США от полученных в поединке травм скончался американский боксёр Патрик Дэй. Спортсмена отправил в нокаут его соотечественник Чарльз...

А в октябре боксёрскую общественность шокировала смерть американца Патрика Дэя. Спортсмен получил тяжёлые травмы в бою с соотечественником Чарльзом Конвеллом и впал в кому. Несмотря на все усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Всего несколько месяцев назад прогремела и трагедия с российским боксёром Максимом Дадашевым. Он, как и его американский коллега, получил серьёзные повреждения головного мозга на ринге. После боя с Субриэлем Матиасом россиянину была проведена операция, его тоже погрузили в медикаментозную кому.

Однако все усилия оказались тщетны: 23 июля Дадашев скончался. Супруга Максима Елизавета Апушкина намерена подать в суд на Атлетическую комиссию штата Мэриленд.

«После остановки поединка на ринг не вынесли носилки, не обложили голову Максима льдом, его заставили идти самостоятельно, хотя у него уже подкашивались ноги, и он вис на руках помогавших ему людей. А в случае подобных травм всё решают минуты. Каждое лишнее движение может стоить жизни», — говорила Апушкина в интервью изданию «Спорт-Экспресс».