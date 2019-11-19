Стал известен новый соперник Шлеменко на турнире в Екатеринбурге
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«Скорее всего, соперником Александра станет Дэвид Бранч. Уже прошли переговоры, и мы договорились об условиях. Сейчас занимаемся оформлением визы и подписанием контракта. Как только уладим все формальные моменты, объявим этот бой официально», — приводит слова Клименко ТАСС.
Изначально планировалось, что соперником Шлеменко станет Луис Тейлор, однако американец снялся с боя из-за травмы.
Турнир RCC 7 пройдёт в Екатеринбурге 14 декабря.
Ранее Шлеменко заявил, что ведёт переговоры с UFC.