Стал известен новый соперник Шлеменко на турнире в Екатеринбурге

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Исполнительный директор RCC Николай Клименко сообщил, кто станет соперником Александра Шлеменко на предстоящем турнире в Екатеринбурге.
Стал известен новый соперник Шлеменко на турнире в Екатеринбурге
  • © пресс-служба RCC

«Скорее всего, соперником Александра станет Дэвид Бранч. Уже прошли переговоры, и мы договорились об условиях. Сейчас занимаемся оформлением визы и подписанием контракта. Как только уладим все формальные моменты, объявим этот бой официально», — приводит слова Клименко ТАСС.

Изначально планировалось, что соперником Шлеменко станет Луис Тейлор, однако американец снялся с боя из-за травмы.

Турнир RCC 7 пройдёт в Екатеринбурге 14 декабря.

Ранее Шлеменко заявил, что ведёт переговоры с UFC.

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