Источник: Макгрегор хочет получить реванш с Нурмагомедовым в конце 2020 года

Ирландский боец Конор Макгрегор настроен провести реванш с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«В планах Макгрегора три поединка в 2020 году. После Серроне он хочет провести бой весной или летом. Возможно, с Хорхе Масвидалем или Нейтом Диасом. А в конце года он хочет провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым в Москве, если он ещё будет чемпионом. Макгрегор хочет взять титул и заставить всех замолчать», — цитирует Bloody Elbow обозревателя Ариэля Хельвани.

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора прошёл в октябре 2018 года в Лас-Вегасе. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин.

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