«В таких залах рождаются чемпионы»: в Махачкале открылась школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова

В Махачкале открылась школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. В учреждении одновременно смогут заниматься около 200 человек, а работать с детьми будет в том числе и сам прославленный тренер. Также возможность готовиться к боям здесь получат его известные подопечные, в том числе Хабиб Нурмагомедов. Он, в свою очередь, заявил, что таких условий, как в новом зале, у него не было.

«Ребята шутят, что хоть под конец карьеры будет горячая вода в зале»

Семья Нурмагомедовых продолжает прославлять свои имена не только благодаря громким достижениям в единоборствах, но и строительству спортивной инфраструктуры. Так, большим событием для Дагестана стало открытие в Махачкале школы единоборств имени Адбулманапа Нурмагомедова. Мероприятие посетили многие журналисты и чиновники, в том числе мэр города Салман Дадаев.

«На сегодняшний день Хабиб Нурмагомедов является флагманом национальной спортивной гордости. Новая школа единоборств позволит спортсменам из муниципалитета овладеть такими профессиональными навыками, как у именитого атлета, достичь новых высот», — приводит слова Дадаева ТАСС.

Глава Дагестана Владимир Васильев подчеркнул, что школа была построена полностью на средства семьи Нурмагомедовых. При этом в дальнейшем её планируют расширить и превратить в общеобразовательную, чтобы юные спортсмены могли в ней не только тренироваться, но и жить, и заниматься уроками.

«Открыли зал смешанных единоборств, здесь будет борьба, боевое самбо, грэпплинг, тайский бокс, ММА. Есть все условия, чтобы дети ходили и тренировались. Чтобы проводили время в зале. Сделали большую квадратуру, чтобы одновременно могли как минимум 100 человек тренироваться. Зал сможет принять 150-200 человек. Есть качалка, парная, «клетка», боксёрская зона и больше 400 кв м татами. Одновременно здесь могут тренироваться до 200 человек», — подчеркнул приехавший на церемонию Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов об условиях в новой школе

Школой в Махачкале планы семьи не ограничиваются. Например, в ближайшее время собираются открыть высокогорной центр борьбы в Цумадинском районе региона.

«Этот зал построен за счёт семьи, но республика готова нам помочь и помогает. С территорией, учебным заведением. К концу следующего года должны сдать второй объект. К лету в моём селении откроется другой зал. В горах у нас уже есть гостевой дом со спортивным уклоном, готовый принять 60 человек. Спортсменам летние сборы в горах только помогут. К Новому году всё доделаем. А в Москве хотим развивать борцовскую школу. Есть договорённости по площадкам и с Москомспортом. Были у них в гостях и встретили понимание», — объяснил Абдулманап Нурмагомедов.

При этом в залах новой школы смогут заниматься Хабиб и другие ученики его прославленного отца.

«Это долгожданный зал для нашей команды. Ребята шутят, что хоть под конец карьеры будет горячая вода в зале. У нас её в своё время не было. Имелись только маты и баскетбольная площадка. На 70 человек был один душ с холодной водой. Этого хватило, чтобы вырастить 30 чемпионов мира. Условия не всегда важны. Боец должен испытывать голод, мотивацию. Если есть всё — куда стремиться? В таких залах рождаются чемпионы. Спортсмену всегда должно чего-то не хватать», — подчеркнул Нурмагомедов-млаший.

Сам же Абулманап Нурмагомедов пообещал, что будет лично работать в школе своего имени первые годы её функционирования.

«Буду подключаться со своими сборниками. Я изначально обещал, что три года проработаю в этом зале, а потом стану консультантом. Наверху же у нас есть так называемый кабинет отдыха, где я буду разбирать соперников Хабиба, Ислама Махачёва и других. Все возможности для этого там есть. Будем работать, чтобы не было ошибок», — заявил специалист.

Также он рассказал, что периодически в школу будет приезжать известный тренер Хавьер Мендес, который работает с Хабибом. Также в залах учреждения смогут заниматься иностранные спортсмены.

«Из Саудовской Аравии к нам приедут 12 человек. Если у нас ещё и появится база в горах, то у меня не будет необходимости ездить по другим странам, я смогу принимать атлетов оттуда у себя. Всё-таки здесь высокогорье, отличные условия», — подытожил тренер.

Абдулманап Нурмагомедов об открытии зала своего имени

«Бой Хабиба с Фергюсоном — самый большой в истории UFC»

Разумеется, на церемонии открытия не обошлось без обсуждения более насущных для ММА вопросов, например, боя Хабиба с Тони Фергюсоном, который должен состояться 18 апреля в Бруклине. Сам Нурмагомедов-младший объяснил, почему UFC не торопится заявлять об этом официально.

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«Это самый ожидаемый бой. Он подписал контракт, я подписал. Люди даже не удивились, поскольку все устали ждать, ведь наш поединок собирались организовывать четырежды. Кто-то, наверное, уже и не верит, что он состоится. А что касается официальной информации, то это вопрос к UFC. Объявят, я думаю. Там размышляют по поводу пресс-конференции. Я, в свою очередь, просто тренируюсь и жду», — отметил чемпион UFC в лёгком весе.

По его словам, поединок с Фергюсоном вызвал в нём настоящий спортивный азарт, в отличие от всех последних боёв.

«Буду тренироваться, пахать. Я набираюсь опыта, становлюсь старше. Мне 31, такой возраст, когда человек может находится на пределе возможностей. Буду тренироваться ещё больше, оппонент сильный, опасный. Этой мотивации мне не хватало в последних боях. Яквинта, Конор, Барбоза, Порье — не соперники уровня Фергюсона. Чувствую, что во мне разгорелся огонь», — добавил Хабиб.

В свою очередь, его отец назвал бой с Фергюсоном самым большим в истории промоушена.

«Мы уже четыре раза начинали подготовку к Тони, поэтому ничего нового для нас тут нет. Нужно набирать форму. К самому большому бою в истории UFC надо подготовиться как никогда хорошо. Гонорар? Я, наверное, ни с кем больше не буду обсуждать эту тему. Это касается только семьи. Вы сами видите, куда уходят деньги», — поведал Абдулманап Нурмагомедович.

Также он порадовал всех любителей смешанных единоборств неожиданным заявлением. По его словам, Ислам Махачев вполне может встретиться с Конором Макгрегором.

«Ислам сейчас готов драться с любым соперником из топ-10 лёгкого веса UFC. И если он одержит досрочную победу, станет претендентом на чемпионский пояс. У Махачева есть возможность встретиться даже с Конором, если он окажется сильнее Дональда Серроне. Почему нет? Раньше они бегали от Хабиба, теперь бегают от Ислама. Ничего нового для меня в этом нет, но мы всё равно их достанем. Кто предпочтительнее, Дональд или Конор? Да мы и того, и другого переведём в партер на третьей минуте. Разницы нет. Они ведь ударники, а у Ислама большой багаж борьбы. Но он может и в стойке подраться, у него очень хороший грэпплинг. Его победа над обоими кажется мне реальной. Когда я вижу соперника, я думаю, как его достать, и что с ним делать», — добавил тренер.