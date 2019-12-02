Нурмагомедов прокомментировал открытие в Махачкале зала имени его отца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал открытие в Махачкале школы единоборств имени его отца — Абдулманапа Нурмагомедова.

«Открыли зал смешанных единоборств, здесь будет борьба, боевое самбо, грэпплинг, тайский бокс, ММА. Все условия, чтобы дети ходили и тренировались. Чтобы проводили время в зале. Сделали большую квадратуру в зале, чтобы одновременно могли 100 человек тренироваться как минимум. Зал сможет принять 150—200 человек. Есть качалка, парная, «клетка», боксёрская зона и больше 400 кв. метров татами. Одновременно здесь могут тренироваться до 200 человек», — сказал Нурмагомедов на открытии зала.

Ранее Нурмагомедов подтвердил, что он и Фергюсон подписали контракты на бой.