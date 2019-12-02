Нурмагомедов подтвердил, что он и Фергюсон подписали контракты на бой

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что он и американец Тони Фергюсон подписали контракты на титульный поединок друг с другом.

«Это самый ожидаемый бой. Он подписал контракт, я подписал. Люди даже не удивились, поскольку все устали ждать, ведь наш поединок собирались организовывать четырежды. Кто-то, наверное, уже и не верит, что он состоится. А что касается официальной информации, то это вопрос к UFC», — сказал Нурмагомедов на открытии зала MMA в Махачкале.

По его словам, в UFC на данный момент думают по поводу организации пресс-конференции. Он же в этот момент продолжает тренироваться и ожидает официального объявления.

«В плане интереса СМИ ко мне следующий год, наверное, получится ещё более напряжённым, чем этот», — добавил Нурмагомедов.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Фергюсон в своём последнем бою техническим нокаутом одолел Дональда Серроне.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. У Фергюсона 25 выигранных поединков при трёх неудачах.

Ранее в команде Нурмагомедова рассказали, когда россиянин начнёт подготовку к бою с Фергюсоном.