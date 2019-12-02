Развлечение без намёка на спорт: почему российскому боксу не нужны бои калибра Емельяненко — Кокляев

Александр Емельяненко может провести поединок по правилам бокса с Рахимом Чахкиевым. Олимпийский чемпион 2008 года бросил вызов бойцу смешанных единоборств после его победы над Михаилом Кокляевым, а генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил готовность организовать турнир с их участием. Может ли бой между Емельяненко и Чахкиевым помешать развитию бокса в стране — в материале RT.

Поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым вызвал огромный ажиотаж и стал одним из самых обсуждаемых событий года в российском мире единоборств. Несмотря на тот факт, что из-за полного отсутствия у пауэрлифтера мастерства ведения боя эта схватка была лишь отдалённо похожа на спорт, боец ММА смог не только хорошо заработать, но и получить шанс задержаться в боксе на продолжительный срок. Так, уже спустя сутки после этого мероприятия он получил вызов от олимпийского чемпиона в тяжёлом весе Рахима Чахкиева.

«Добрый день! Меня зовут Рахим Чахкиев, я являюсь олимпийским чемпионом по боксу. Совсем недавно прошёл турнир, на котором выиграл Саша Емельяненко. От души поздравляю тебя. Слышал, ты бросил вызов всем, кто хочет с тобой подраться и помериться силами. Принимаю его и готов сразиться», — заявил Чахкиев.

Емельяненко позволил себе неосторожность заявить, что готов подраться с кем угодно, и ожидаемо стал объектом внимания бывшего профессионального боксёра. За свою карьеру Чахкиев становился чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии IBO, но в 2017 году объявил о завершении карьеры.

«Я тут смотрел, Чахкиев хочет побоксировать со мной, подраться. Если ты готов, надевай перчатки MMA и выходи в клетку. Я побью тебя. Будь мужчиной. «Ахмат» — сила!» — обратился в ответ к боксёру Емельяненко в Instagram.

Примечательно, что идею данного кроссовер-боя между представителем ММА и профессиональным боксёром поддержал глава Федерации бокса России Умар Кремлёв. Он выразил готовность организовать его, если атлеты действительно согласятся выйти на ринг.

Ранее Кремлёв говорил о готовности провести в России схватку между Мейвезером и Хабибом Нурмагомедовым, а прошедший турнир с участием Емельяненко и Кокляева был учреждён с подачи федерации.

«Вот это будет интересно. Бой Александра с Михаилом был больше для зрителя, для популяризации. Очень хорошо, что представители других видов спорта пробуют себя в боксе. Это показывает, что бокс — лучший вид спорта», — заявил Кремлёв.

Тем не менее поединок между Емельяненко и Кокляевым продемонстрировал всю абсурдность проведения кроссовер-боёв и заставил задуматься о целесообразности организации битвы между Александром и Рахимом. Безусловно, в ней гораздо больше смысла, чем в дуэли бойца и пауэрлифтера, но по большому счёту она не является ничем иным, как шоу.

По сути, возможной бой между Емельяненко и Чахкиевым является аналогом схватки между Макгрегором и Мейвезером, с той оговоркой, что он значительно уступает ей как по масштабности, так и по обоснованности. Битва между Конором и Флойдом была обусловлена огромной популярностью обоих спортсменов и привлекла внимание миллионов зрителей по всему миру. При этом спонсорами выступили частные компании и телеканалы. В первую очередь она была организована с целью заработать деньги и отлично справилась с данной задачей.

В плане спортивной составляющей возможная встреча Емельяненко с Чахкиевым ничем не отличается от вышеназванной. 38-летний Александр вряд ли полноценно перейдёт в бокс и добьётся успехов на новом поприще, а Рахим — возобновит карьеру. Таким образом, главной мотивацией обоих спортсменов также представляются деньги.

Несомненно, подобные события будут собирать огромную аудиторию на стадионах и у экранов, но они вряд ли идут на пользу развитию бокса в стране. Новое поколение с большей вероятностью заинтересуют поединки с участием мировых звёзд, чем встреча Емельяненко с Чахкиевым или избиение не имеющего опыта в единоборствах Кокляева.

Подобные шоу подают скорее плохой пример молодым спортсменам. Они показывают, что наличие таланта и усиленные тренировки — необязательные условия для попадания на профессиональный ринг. Как оказалось, для этого достаточно быть привлекательным для зрителей, что подтвердили не только Александр и Михаил, но также Максим Новосёлов и Алексей Гончаров.

Противостояние отсидевшего по обвинению в убийстве бойца ММА и самбиста стало второй по значимости схваткой турнира, но вряд ли порадовало зрителей качественным зрелищем. Уже ко второму раунду атлеты с трудом передвигались по рингу, а остаток сражения напоминал потасовку в баре.

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Подобные соревнования ближе к последним боям с участием Вячеслава Дацика и потасовкам между блоггерами. Однако если в интернете подобное уместно, то на профессиональном ринге неприемлемо.

При этом неясно, каким образом это способствует развитию карьеры Емельяненко-младшего. Ещё год назад он успешно выступал в родных смешанных единоборствах, а в августе говорил о переговорах с Bare Knuckle FC. В свете этого его битва с Кокляевым воспринималась не иначе как разовая возможность заработать, но сейчас складывается ощущение, что он может серьёзно сосредоточиться на участии в развлекательных мероприятиях. Возможно, Александру надоело рисковать здоровьем и биться в ММА и он решил сделать ставку на непродолжительные показательные сражения.

Подобное решение вполне объяснимо, но фактически ставит крест на спортивной карьере Емельяненко. Если бокс без перчаток мог придать его карьере новый импульс и открыть для мирового зрителя, то бои с Кокляевым и Чахкиевым позволяют лишь улучшить его благосостояние.