Спарринги с Волковым и тренировочный лагерь: как Кокляев и Емельяненко готовятся к поединку

Российский боец ММА Александр Емельяненко считает, что в России у него нет равного соперника. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии боя с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Экс-чемпион ProFC в тяжёлом весе выразил уверенность в своей победе и заверил, что не планирует завершать карьеру. В свою очередь, тяжелоатлет рассказал о совместных тренировках с представителями смешанных единоборств Александром Волковым и Александром Шлеменко.

«Рассчитываю на четыре раунда»

До боя между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым остаётся четыре дня. Спортсмены перешли к заключительной стадии подготовки и провели пресс-конференцию, во время которой поделились своими ожиданиями от предстоящей встречи.

Бывший чемпион мира по версии ProFC в тяжёлом весе рассказал о тренировочном процессе в преддверии своего первого поединка с августа 2018 года. По его словам, он проводит много спаррингов, однако не делится информацией о них в социальных сетях, так как не желает раскрывать подробности своей тактики.

«В какой нахожусь форме? За этим стоит большой тренировочный лагерь. Я прихожу в спортзал, но не устаю. Могу работать до тех пор, пока меня тренер не выгоняет. В моей команде — Олег Меньшиков (серебряный призёр чемпионата СССР по боксу. — RT). И те, кто будет помогать секундировать», — приводит слова Емельяненко «Чемпионат».

В ходе пресс-конференции боец ММА несколько раз подшучивал над будущим соперника и даже подарил ему конфету «Мишка косолапый». Давая прогноз на ход боя, он отметил, что ему удалось достаточно хорошо изучить Кокляева и основании этого выработать подходящий план действий.

«Этого соперника я оценил по достоинству. Но ничего такого, что могло бы меня смутить, не увидел. Обычная работа, классическая. Тяжело ему будет в бою. Михаил целиком состоит из слабых сторон: зажат, затянут, не работает серийно. Я рассчитываю на четыре раунда, а там посмотрим, сколько он выстоит», — пообещал спортсмен.

При этом он не допустил мысль о своём поражении.

«Ничего не случится, я выиграю бой. Это моя дисциплина, я всю жизнь в боях. А Михаил только четыре месяца назад вошёл в ринг. Мне не нужна мотивация, уверен, что я его побью. Я же не буду, как Александр Волков (российский боец UFC. — RT) стоять перед ним и принимать удары на себя», — заверил Емельяненко.

Стоит отметить, что Кокляев провёл с Волковым несколько тренировок, по итогам которых тот отметил его хорошую форму и признался, что в предстоящем поединке будет переживать за спарринг-партнёра. Отвечая на вопрос о возможном бое с Волковым, Емельяненко выразил уверенность в своей победе.

«Конечно же я бы его побил. Александр просто выносливый, долговязый, нестандартный боец. Но ничего особенного в нём нет. Нет такого бойца в России, которого я бы не побил», — заявил он.

Кроме того, спортсмен заверил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

«Что я ещё буду делать, если закончу карьеру? Буду бои организовывать что ли? Тяжёлая атлетика? Нет, я подраться люблю», — добавил Емельяненко.

«Лучше быть силачом, чем непонятно кем в боксе»

Рассказывая о своём подготовительном процессе, Кокляев не скрывал, что ему пришлось непросто при смене деятельности. В качестве спарринг-партнёров он специально выбирал себе тяжеловесов. Помимо Волкова в его тренировках принимал участие экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

«Всему свое время, сначала надо было поднять функционалку, сделать сердце сильнее. Оно изменилось в сторону бойцовских качеств, мы начали спарринги вовремя. Я не успел ими наесться, не перегорел. Что-то сверхъестественное натренировать невозможно за столь короткий срок, но свою работу я знаю», — заверил Кокляев.

В качестве своего главного преимущества в предстоящем бое он назвал массу. На данный момент его вес составляет 134 кг, в то время как соперник весит 115 кг.

«Мне просто надо просто и пользоваться своей массой. Это не минус, как говорят хейтеры, а плюс. Моя масса — мой конек. Саша сказал, что мне будет тяжело, но я буду стараться ударить», — подчеркнул тяжелоатлет.

Кокляев не стал поддаваться на провокации со стороны Емельяненко и принижать его достоинства. Напротив, он отметил, что сама мысль о предстоящем бое мотивировала его в процессе подготовки.

«Чтобы заставить себя работать, мне нужно просто было вспомнить, с кем у меня бой. Считаю Александра очень серьёзным соперником. Как только я вспоминал, что мне предстоит с ним драться, я сразу хотел тренироваться на снарядах, спарринговать», — признался он.

В преддверии поединка многие говорили о его неспортивном характере, отмечая, что оппоненты лишь хотят разрекламировать себя за счёт друг друга. В ответ на это Кокляев подчеркнул, что не считает себя боксёром, однако бой с Емельяненко имеет для него большое значение.

«Лучше быть силачом, чем непонятно кем в боксе. Да, наш бой фриковый, если выражаться современным языком, пацанским. А если советским языком — то это поединок двух здоровых, крепких, амбициозных мужчин», — заявил он.

На пресс-конференции оба соперника поделились мнением по поводу современных тенденций, которые превращают спорт в шоу-бизнес. В частности, Емельяненко отметил, что положительно оценивает «победу» бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в виртуальном противостоянии с телеведущей Ольгой Бузовой по числу подписчиков в социальных сетях. С его мнением согласился и Кокляев.

«Я критикую сегодняшние веяния втюхать русскому человеку «американскую мечту», в том числе через шоу-бизнес. Так что считаю, что преимущество Хабиба над Ольгой Бузовой по числу подписчиков — это шаг к здравому смыслу. Всем спорт», — заявил пауэрлифтер.

В рамках мероприятия состоялась традиционная для единоборств дуэль взглядов. В отличие от предыдущей встречи, закончившейся небольшой потасовкой, на этот раз разнимать соперников не пришлось. Емельяненко заявил, что увидел страх в глазах Кокляева, на что тот ответил, что боец ошибся.

Поединок между Емельяненко и Кокляевым состоится 29 ноября на московской «ВТБ Арене». В качестве одного из его организаторов выступает «Рен-ТВ». По словам генерального директора телеканала Владимира Тюлина, поводом для проведения боя послужили многочисленные словесные перепалки между спортсменами в социальных сетях и СМИ. Инициатором конфликта стал представитель смешанных единоборств, обвинивший бодибилдеров в самолюбовании.

«Встретились с Сашей, спросили, насколько этот бой ему интересен, потом встретились с Мишей — он сказал, что ему нужно подготовиться. Мы прикинули, как это можно устроить, поняли, что всё это для нас подъёмно», — рассказал Тюлин.