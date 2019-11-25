Александр Емельяненко заявил, что Кокляеву придётся непросто в бою с ним.

«Ничего такого я не увидел, что могло бы смутить меня во время поединка с Михаилом. Тяжело ему будет. За моей формой стоит большой тренировочный лагерь. Я прихожу в спортзал, но не устаю. Могу работать до тех пор, пока тренер меня не выгонит оттуда. В моей команде Меньшиков Олег Владимирович и те, кто будет ему помогать секундировать», — цитирует бойца Sport24.

Поединок Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене». Бой пройдёт по правилам бокса.

Ранее Кокляев рассказал об особенностях подготовки к бою с Александром Емельяненко.