Александр Емельяненко заявил, что Кокляеву придётся непросто в бою с ним

Короткая ссылка
Александр Емельяненко заявил, что Кокляеву придётся непросто в бою с ним.
Александр Емельяненко заявил, что Кокляеву придётся непросто в бою с ним
  • РИА Новости

«Ничего такого я не увидел, что могло бы смутить меня во время поединка с Михаилом. Тяжело ему будет. За моей формой стоит большой тренировочный лагерь. Я прихожу в спортзал, но не устаю. Могу работать до тех пор, пока тренер меня не выгонит оттуда. В моей команде Меньшиков Олег Владимирович и те, кто будет ему помогать секундировать», — цитирует бойца Sport24.

Поединок Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене». Бой пройдёт по правилам бокса.

Ранее Кокляев рассказал об особенностях подготовки к бою с Александром Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить