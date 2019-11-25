Кокляев рассказал об особенностях подготовки к бою с Александром Емельяненко

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Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев заявил, что отказался от работы в тренажёрном зале перед поединком с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Кокляев рассказал об особенностях подготовки к бою с Александром Емельяненко
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Я вообще железо убрал, только бокс — и всё. Потому что та работа, которая была раньше, она совершенно противоположна бойцовским единоборствам. Это функционалка, выносливость. Я не родился чемпионом, но я им стал. Приходится пахать, работать», — заявил стронгмен в эфире радио «Шансон». 

Бой Михаила Кокляева с Александром Емельяненко состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Поединок состоится по правилам бокса.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что он не любитель пить.

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