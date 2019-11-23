Александр Емельяненко: я не любитель пить

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своём отношении к алкоголю.

«Я не любитель пить, однако обо мне сложилось такое впечатление. Если Емельяненко выпил — об этом знает вся Россия. Сейчас вообще я с алкоголем завязал. Пару раз пробовал напиться и понял, что это не моё. Шлеменко нужно немного успокоиться. Он как-то грязно борется с алкоголем», — заявил Емельяненко в интервью Оксане Кравцовой.

Российский боец неоднократно был замечен в состоянии алкогольного опьянения, а также несколько раз был остановлен полицией за вождение транспортного средства в нетрезвом виде.

Ранее Финкельштейн высказался о бое Кокляева с Емельяненко, назвав его фрик-шоу.