Финкельштейн о бое Коколяева с Емельяненко: это называется фрик-шоу

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн считает, что у представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева нет шансов в бою против бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«У Кокляева ноль шансов в бою против Емельяненко. Чудес не бывает. Если у Кокляева нет никакого опыта выступлений в боксе, то он проиграет. Это называется фрик-шоу. У Емельяненко быстрые руки, он не единожды нокаутировал своих соперников. Если люди хотят увидеть такие поединки, то пускай смотрят. Никто никого не заставляет посещать их. Было бы неинтересно, они бы не проводились», — цитирует Финкельштейна «Чемпионат»

Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября. Поединок пройдёт по боксёрским правилам.

Ранее сообщалось, что федерация бокса России создаст призовой фонд для боя Емельяненко — Кокляев.