Федерация бокса России создаст призовой фонд для боя Емельяненко — Кокляев
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- РИА Новости
«Мы санкционировали бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. Также Федерация бокса России создаст призовой фонд для этого поединка, подробности пока в секрете. Могу сказать, что награждены будут оба участника, но, естественно, в разных пропорциях: победитель получит больше», — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.
Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой продлится максимум четыре раунда продолжительностью по три минуты.
Ранее сообщалось, что Емельяненко показал, как готовится к бою с Кокляевым.