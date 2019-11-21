Федерация бокса России создаст призовой фонд для боя Емельяненко — Кокляев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, что в боксёрском поединке между бойцом MMA Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым будет предусмотрен призовой фонд.

«Мы санкционировали бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. Также Федерация бокса России создаст призовой фонд для этого поединка, подробности пока в секрете. Могу сказать, что награждены будут оба участника, но, естественно, в разных пропорциях: победитель получит больше», — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой продлится максимум четыре раунда продолжительностью по три минуты.

Ранее сообщалось, что Емельяненко показал, как готовится к бою с Кокляевым.