«Не вижу смысла в реванше»: в России раскритиковали бой Емельяненко — Кокляев

Пауэрлифтер Михаил Кокляев выходил на ринг, испытывая страх перед экс-чемпионом мира по версии ProFC Александром Емельяненко. Об этом заявил бывший представитель UFC Олег Тактаров. Боец ММА Сергей Харитонов сравнил поединок с цирком, а экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко считает, что бой закончился «позорищем».

«Вышел на ринг закомплексованным и измученным»

Итоги поединка между бойцом ММА Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым, который некоторые СМИ окрестили «боем года», вызвали неоднозначную реакцию среди российских специалистов и простых болельщиков. Некоторые из них остались довольны увиденным. В то же время многие отметили предсказуемость результата и раскритиковали участников боя за неудачную попытку сделать шоу из спортивного события.

Так, экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Николай Валуев заявил, что изначально считал Емельяненко фаворитом противостояния.

«Не сомневался, что бой закончится очень быстро, не был среди тех, кто ожидал длительной схватки. Всё закончилось так, как я и предполагал», — приводит слова Валуева Sport24.

Схожую позицию выразил и бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко, принимавший непосредственное участие в подготовке Кокляева к бою.

«Всё прошло ожидаемо. В победу Михаила я верил слабо, но думал, что он сможет продержаться дольше. Бой показал, что против профессионального бойца нереально выходить штангисту или ещё кому-то», — поделился своим мнением Шлеменко.

После окончания встречи Кокляев заявил о своей готовности провести реванш по правилам смешанных единоборств. По его словам, Емельяненко уже дал на это согласие.

«Зря он, конечно, такое сказал. Знаю, что у него были такие планы, но всё должен был показать этот бой. А для него он прошёл ужасно. Я лично не вижу в этом смысла. Если бы Кокляев хоть чуть-чуть смог навязать конкуренцию Александру… Но давайте быть честными: Михаил совсем не смог этого сделать», — заключил спортсмен.

Поединок по правилам бокса должен был состоять из четырёх раундов, однако для победы Емельяненко понадобилось меньше одного. Не имеющий опыта выступления в единоборствах Кокляев оказывал сопротивление лишь на первых секундах, а затем явно выдохся, и бой завершился нокаутом.

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров отметил, что даже по столь непродолжительному отрезку была заметна разница в классе между соперниками. По его словам, тяжелоатлет допустил ряд ключевых ошибок как в защите, так и в нападении, что демонстрировало его полную неподготовленность к встрече. Кроме того, раскрыть весь свой потенциал ему помешал страх перед Емельяненко.

«Кокляев должен был на каких-то детско-юношеских турнирах выйти на один раунд, чтобы понять, что такое боязнь и как с ней бороться. На месте Емельяненко я бы точно так же поступил. Как здесь изобразить, что Кокляев что-то может? Страх — такая вещь, которая кого-то мобилизует, а кого-то парализует. У Михаила второй вариант. Он вышел на ринг закомплексованным, измученным и по большому счёту упал от усталости», — рассказал Тактаров.

Он предположил, что при грамотной подготовке, а также правильном подборе соперника стронгмен сможет показать прогресс в смешанных единоборствах.

«Если бы мне заплатили за это деньги, то я бы его сразу в горы притащил, научил бы дышать. А там если бы сердечный приступ не случился, значит, нормально, нет — извините меня. Ставить дыхалку надо с детства. Слова Кокляева о реванше в ММА — это не сказка, это называется «такими деньгами я всю ипотеку не закрою», — заключил Тактаров.

После боя стало известно, что гонорар победителя составил 1 млн рублей. Кокляев за участие в поединке получил 500 тыс. рублей.

Российский боец ММА Вячеслав Василевский предположил, что тяжелоатлету не стоило полагаться исключительно на боксёрские приёмы. По его мнению, он должен был уделять больше времени защите и попытаться одолеть оппонента малым количеством точных ударов.

«Опять же, вряд ли бы Кокляев выиграл, но шанс бы был. А так он начал сыпать и боксоваться с Сашей. Это неправильно, надо было идти по-колхозному драться, а не ввязываться в его игру. За два месяца никогда не научишься боксировать», — цитирует Василевского «Чемпионат».

«Чистый позор»

Более резок в своей критике был известный промоутер Владимир Хрюнов. Он напомнил, что некоторое время назад Кокляев открыто заявлял о том, что в прошлом употреблял наркотики. По его мнению, нынешнее поражение стало следствием вредных привычек.

«Испытываю отвращение к некому Кокляеву, который даёт интервью, где говорит об употреблении кокаина и стероидов. Даже не хочется произносить его имени. А Емельяненко — красавчик, расправился с этим чудовищем. Ему нужно было сделать томографию, тогда бы его просто не допустили. Он был не то что не в себе, но явно нездоров. Я бы на его месте сдал все деньги за бой в детские дома и больше бы никогда не появлялся на глазах», — заявил Хрюнов.

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Некоторые специалисты и вовсе поставили под сомнение целесообразность проведения подобного боя. Так, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю, ранее уже критиковавший Емельяненко и Кокляева, признался, что вовсе не следил за его ходом.

«На что там было смотреть? Я лучше в цирк на братьев Запашных схожу, чем на это. Не понимаю, ради чего проводился этот бой. Победитель получал всего миллион рублей. Разве это деньги для бокса? Я, как человек, который немного понимает в этой сфере, скажу, что гонорары для участников были намного выше. Но повторюсь, логики здесь я вообще не видел», — подчеркнул Цзю.

С экс-боксёром остался солидарен ещё один представитель Bellator Сергей Харитонов.

«Саша заработал, сейчас новую квартиру купит себе. Ну конечно, этот бой — цирк. Они молодцы, заработали денег. Правда, я его не смотрел. В принципе, чего-то нового нет. Саша против бодибилдера выйдет и его поборет, ничего не почувствует — это всё сейчас популярно, почему не побороться?» — сказал спортсмен.

Поединок вызвал большой ажиотаж не только в кругу специалистов, но и среди простых болельщиков, в том числе многих публичных личностей. Так, на трибунах «ВТБ Арены» присутствовали участники группы «Ария», рэпер Джиган, дрессировщик Эдгар Запашный и другие. Не меньшая аудитория наблюдала за боем у экранов телевизоров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Емельяненко с победой и назвал зрелищным прошедший поединок.

«Он продемонстрировал явное преимущество, нанося чувствительные удары. Бой завершился в первом же раунде. После очередного попадания Кокляев оказался на полу ринга. Продолжать поединок уже не было смысла. Рефери остановил бой, засчитав технический нокаут. Александр ещё раз продемонстрировал, что является волевым спортсменом и опытным бойцом», — резюмировал Кадыров.

В то же время некоторые остались недовольны увиденным. Критике подверглись как сами соперники, не сумевшие показать зрелищное противостояние, так и организаторы, отсрочившие начало боя на поздний вечер.

«Жалко людей, которые заплатили деньги. Слов нет — это чистый позор. Народ сидел у экранов и ждал боя, кто-то вообще в поздний час съездил на арену, чтобы посмотреть вживую. Я сам сидел три часа, но в итоге всё таким позорищем закончилось», — возмутился экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко.