Кокляев вызвал Емельяненко на бой-реванш по правилам MMA

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Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев после поражения от бойца смешанного стиля Александра Емельяненко в боксёрском поединке выразил намерение провести реванш, но уже по правилам MMA.
Кокляев вызвал Емельяненко на бой-реванш по правилам MMA
  • РИА Новости

«Всё равно для меня это был великолепный, знаменательный день. Саша мне сказал: «Начинай бороться». Я буду начинать бороться, чтобы принять от тебя реванш. Буду готовиться к реваншу, который Саша согласился мне дать в MMA», — сказал Кокляев.

Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене» и завершился нокаутом в первом раунде.

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.

Ранее Емельяненко заявил, что растягивал бой с Кокляевым, как мог.

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