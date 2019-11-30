Александр Емельяненко: растягивал бой с Кокляевым, как мог

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал свою победу в боксёрском поединке над представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

«Я говорил, что готов сразиться с большим числом таких вот людей, желающих со мной побоксировать. Как мог, растягивал этот бой, но так получилось. Извините, что так быстро. Будем разговаривать с организаторами. Возможно, в следующий раз», — сказал Емельяненко после боя.

Он также поблагодарил болельщиков, которые посетили поединок.

Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене».

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедшей бой был дебютным.

Ранее Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.

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