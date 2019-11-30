Валуев заявил, что был уверен в быстрой победе Емельяненко над Кокляевым
- РИА Новости
«Я с самого начала считал Емельяненко фаворитом. Был уверен, что бой закончится очень быстро. Я не был среди тех, кто ожидал длительной схватки. Всё закончилось так, как я и предполагал», — цитирует Валуева Sport24.
Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.
До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.
Ранее Александр Шлеменко выразил мнение, что Кокляев зря предложил Емельяненко реванш по правилам MMA.