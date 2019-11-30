Шлеменко считает, что Кокляев зря предложил Емельяненко реванш по правилам MMA

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал победу бойца MMA Александра Емельяненко в боксёрском поединке над представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

«Всё прошло ожидаемо. В победу Михаила я верил слабо, но думал, что он больше сможет продержаться», — цитирует Шлеменко Sport24.

По его мнению, бой доказал, что нереально сражаться против профессионального бойца, если нет должной подготовки.

«Слова Кокляева о реванше в ММА? Михаил зря, конечно, такое сказал. Я знаю, что у него были до этого такие планы, но всё должен был показать бой. Этот бой для него прошёл ужасно. Я лично не вижу смысла в этом», — сказал Шлеменко.

Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.

Ранее Емельяненко признался, что ожидал более тяжёлого боя с Кокляевым.