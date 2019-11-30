Емельяненко признался, что ожидал более тяжёлого боя с Кокляевым

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко признался, что ожидал более тяжёлого поединка с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым, а также поделился планами на будущее.

«Буду искать себе бои, договариваться. Я не травмировался и не устал. Если честно, ожидал более тяжёлого боя, чем был сегодня. Но, кажется, я как вспотел на разминке, так и остыть не успел», — цитирует Емельяненко Sport24.

Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что даже не почувствовал ударов Кокляева.