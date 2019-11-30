Александр Емельяненко: даже не почувствовал удары Кокляева

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что не почувствовал ударов представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева в прошедшем боксёрском поединке.

«Вроде были вскользь удары, но я его так на себя вытягивал, чтобы растянуть. Удары его были смазанные. Их даже ударами нельзя назвать. Я их даже не почувствовал. Можно сказать, что он не попал ни разу», — цитирует Емельяненко Sport24.

Он подчеркнул, что специально хотел растянуть бой, а мог бы закончить его гораздо раньше.

«Все видели, что ему ещё тренироваться и тренироваться, чтобы выходить на ринг. Ничему он не научился», — добавил Емельяненко.

Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.

Ранее Сергей Харитонов назвал цирком бой Емельяненко и Кокляева.