Александр Емельяненко: даже не почувствовал удары Кокляева
- РИА Новости
«Вроде были вскользь удары, но я его так на себя вытягивал, чтобы растянуть. Удары его были смазанные. Их даже ударами нельзя назвать. Я их даже не почувствовал. Можно сказать, что он не попал ни разу», — цитирует Емельяненко Sport24.
Он подчеркнул, что специально хотел растянуть бой, а мог бы закончить его гораздо раньше.
«Все видели, что ему ещё тренироваться и тренироваться, чтобы выходить на ринг. Ничему он не научился», — добавил Емельяненко.
Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.
До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.
Ранее Сергей Харитонов назвал цирком бой Емельяненко и Кокляева.