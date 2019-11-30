Харитонов назвал цирком бой Емельяненко и Кокляева

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался о боксёрском поединке между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.

«Саша заработал, сейчас новую квартиру купит себе. Ну, конечно, этот бой — цирк. Они молодцы, заработали денег. Правда, я бой не смотрел, это вы мне сказали. Ничего нового нет, в принципе. Саша против бодибилдера выйдет и его поборет, ничего не почувствует — это всё сейчас популярно, почему не побороться?» — цитирует Харитонова Sport24.

Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.

Ранее Олег Тактаров заявил, что Емельяненко пожалел Кокляева.