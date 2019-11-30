Тактаров: Емельяненко ещё пожалел Кокляева

Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров прокомментировал победу Александра Емельяненко в боксёрском поединке над Михаилом Кокляевым.

«Кокляев оказался просто не готов, вышел на бой парализованным, закомплексованным и измученным. Емельяненко пытался нокаутировать его не сразу, но как по нему не попасть? Было видно, что Миша рано начал задыхаться. Саша, наверное, пожалел его, а то умер бы ещё от разрыва сердца», — цитирует Тактарова Sport24.

Он подчеркнул, что на месте Емельяненко он бы абсолютно так же повёл себя в поединке.

Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.

Ранее Кокляев назвал свою главную ошибку в бою с Емельяненко.