Кокляев назвал свою главную ошибку в бою с Емельяненко

Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев рассказал о своей главной ошибке в боксёрском бою с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.

«Мой косяк в том, что решил закончить бой прямо сейчас, потому что Саня не в форме. Но у него всё на рефлексах, а у меня — жадность: ручки опустил и понёсся. А Саня в этот момент свои кривые удары закинул, и всё», — цитирует Кокляева Sports.ru.

Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.

Ранее Кокляев рассказал, что чувствовал после нокдауна от Емельяненко.