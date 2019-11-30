Кокляев назвал свою главную ошибку в бою с Емельяненко
- РИА Новости
«Мой косяк в том, что решил закончить бой прямо сейчас, потому что Саня не в форме. Но у него всё на рефлексах, а у меня — жадность: ручки опустил и понёсся. А Саня в этот момент свои кривые удары закинул, и всё», — цитирует Кокляева Sports.ru.
Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.
До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.
Ранее Кокляев рассказал, что чувствовал после нокдауна от Емельяненко.