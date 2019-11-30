Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Кокляевым

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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу бойца смешанного стиля Александра Емельяненко в боксёрском поединке над представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Кокляевым
  • РИА Новости

«Александр ещё раз продемонстрировал, что является волевым спортсменом и опытным бойцом. Поздравляю с отличным выступлением и победой!», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене» и завершился нокаутом в первом раунде.

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.

Ранее сообщалось, что Емельяненко получил 1 млн рублей за победу над Кокляевым.

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