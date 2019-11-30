Нокаут в первом раунде и требование реванша по правилам ММА: чем закончился боксёрский поединок Емельяненко и Кокляева

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко победил нокаутом пауэрлифтера Михаила Кокляева в боксёрском поединке, прошедшем в Москве на «ВТБ Арене». Бой завершился за 13 секунд до конца первого трёхминутного раунда. После поражения Кокляев потребовал провести реванш, но уже по правилам ММА. RT рассказывает о самом резонансном боксёрском поединке этого года в России.

Боксёрский бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева не зря заработал в СМИ репутацию поединка года в России. Пускай ни тот ни другой мастерами бокса не являются, но им удалось создать нечто новое для российского спорта — с нуля раскрученное событие, которого с нетерпением ждали болельщики, которое попало в телеэфир и собрало полную арену зрителей.

Чем бы ни закончился поединок скандального бойца ММА и никогда не дравшегося стронгмена, он стал вполне достойным наследником громкого боя Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора, когда те неожиданно решили на пике своих карьер выяснить отношения на ринге, хотя всю жизнь представляли разные виды спорта и друг с другом не конкурировали. Попытки устроить шоу в стиле смешанных единоборств в России уже были, но обычно предназначались только для аудитории интернет-пользователей.

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Первоначально казалось, что и Емельяненко с Кокляевым ограничатся перепалками в социальных сетях, подарив болельщикам лишь несколько ярких цитат. Однако их конфликт зашёл слишком далеко, сделав бой неизбежным. Оставалось только определиться, в каком стиле они будут бороться, и решено было остановиться на компромиссном боксе, раз уж оба никогда в нём профессионально не выступали.

Для Емельяненко такой выбор был скорее очевидным плюсом. Хотя он и считается представителем смешанных единоборств, но в последние годы проповедует исключительно борьбу в стойке и ударную технику. К тому же 38-летний спортсмен всё же имел за плечами один поединок в профессиональном боксе, пускай и прошедший десять лет назад и закончившийся вничью.

Кокляеву с нуля постигать все тонкости борьбы в партере и защиты от ударов ногами тоже было некогда. Известный своими достижениями в силовом атлетизме спортсмен прежде всего опирался на свою массу и так называемый лаки-панч — один счастливый удар, посылающий соперника в нокаут. На взвешивании Кокляев оказался на 20 кг тяжелее Емельяненко и при этом предстал в прекрасной форме, которой борцы-тяжеловесы могут позавидовать.

Впрочем, все эти тонкости и предбоевые расклады не должны были иметь особого значения. Ведь на «ВТБ Арене» должно было пройти представление, развлечение для зрителей, а не сугубо профессиональный поединок, пускай и с явным фаворитом. 10 тыс. болельщиков пришли именно на шоу.

Предчувствуя скоротечность схватки, организаторы постарались максимально отсрочить её начало с помощью поединков андеркарта. Непосредственно перед выходом на ринг Емельяненко и Кокляева зрители увидели бой с участием Максима Новосёлова — 46-летнего самбиста, отсидевшего несколько лет в тюрьме за убийство. Он потратил четыре раунда на то, чтобы побить Алексея Гончарова, у которого за всю карьеру был лишь один проигранный бой в ММА.

Наконец ближе к часу ночи трибуны поприветствовали Кокляева и более сдержанно отреагировали на появление Емельяненко — симпатии явно были на стороне стронгмена. Кокляев ответил на поддержку публики и начал поединок максимально активно, стараясь сразу же вложить всю силу в удар по сопернику.

Дважды тяжелоатлету это удавалось, однако Емельяненко выдержал стартовый напор. Непосредственно перед боем он отмечал, что может выдерживать несколько подобных ударов, и в его словах не оказалось лукавства. Очень быстро Кокляев выдохся, и Емельяненко, немного поиграв на публику, закончил бой за 13 секунд до конца первого раунда. Сначала он отправил соперника в нокдаун, но на ногах Кокляев едва держался, и вскоре рефери остановил бой. Емельяненко смог отомстить за оскорбления, с которых и началась раскрутка поединка.

Чемпионский пояс борцу вручил особенный гость вечера. Из Иркутска в Москву приехал герой последних дней Вячеслав Дорошенко, спасший от насильника девятилетнюю девочку. После награждения Кокляев заявил о желании взять реванш. Но если повторный поединок между двумя главными звёздами российского бокса последних дней и состоится, то пройдёт уже по правилам ММА. Кокляев сам выдвинул такое предложение, от которого Емельяненко вряд ли откажется. В своём обращении к зрителям Александр принёс им извинения, что не смог растянуть поединок на большее количество раундов.