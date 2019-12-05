Слухи о проваленном допинг-тесте, советы Маккарти и вызов Джордану: как Нурмагомедов готовится к бою с Фергюсоном

В Twitter появилась запись о том, что Хабиб Нурмагомедов сдал положительный тест на допинг. Под ней поставил лайк Конор Макгрегор. Однако слухи о приёме Нурмагомедовым запрещённых препаратов не нашли подтверждения. Сам чемпион UFC в лёгком весе сыграл в баскетбол на тренировке и бросил вызов Майклу Джордану, а бывший рефери Джон Маккарти поделился мнением о его будущем поединке с Тони Фергюсоном и дал россиянину пару советов.

Бросок Нурмагомедова

Следующий поединок Хабиба Нурмагомедова состоится лишь в апреле, но он уже сейчас готовится к третьей защите титула UFC в лёгком весе. Такая сосредоточенность весьма объяснима, ведь его соперником станет Тони Фергюсон — первый номер рейтинга дивизиона. Кроме того, именно американец считается единственным спортсменом в мире, способным взять верх над непобеждённым российским бойцом.

Тем не менее Хабиб не только отрабатывает бойцовские навыки, но и уделяет время другим видам спорта. Так, в перерыве одной из тренировок он со товарищи провёл баскетбольный матч, в ходе которого запомнился эффектным двухочковым попаданием. Чемпион оказался расторопнее всех на подборе и с разворота отправил мяч в корзину. Партнёры по команде были настолько впечатлены действиями Нурмагомедова, что не заметили пробежку с его стороны.

Сам Хабиб опубликовал этот эпизод у себя в Instagram и не забыл упомянуть одного из величайших баскетболистов в истории.

«Просто обожаю эту игру. Майкл Джордан, где ты?» — написал Нурмагомедов.

Публикацию спортсмена поспешили прокомментировать как известные бойцы ММА, так и баскетболисты. Так, экс-чемпион UFC Люк Рокхолд также обратил внимание, что Нурмагомедов совершил пробежку, а защитник «Химок» и сборной России Сергей Карасёв высоко оценил навыки соотечественника.

«Неплохо совсем», — написал атлет.

Проваленный допинг-тест

Однако сутки назад в сети появилась информация, что схватка Нурмагомедова с Фергюсоном вновь находится под угрозой. Ранее UFC уже четыре раза пытался организовать этот поединок, но каждый раз мешала травма одного из спортсменов. Но на этот раз причиной могли стать якобы проблемы россиянина с допингом.

«Хабиб Нурмагомедов провалил допинг-тест USADA, в его крови обнаружен высокий уровень остарина. Его бой с Тони Фергюсоном оказался под серьёзной угрозой», — говорилось в сообщении на странице в Twitter Meet Akolia.

Достоверность информации о проблемах Нурмагомедова с допингом с ходу вызвала серьёзные сомнения. Во-первых, данная страница не является официальной, а имя пользователя I’m Notorious является отсылкой к главному оппоненту россиянина — Конору Макгрегору. При этом сам ирландец также не остался в стороне и поставил лайк под данным сообщением.

Стоит отметить, что в этот же день менеджер россиянина Али Абдель-Азиз опубликовал загадочное сообщение у себя в социальной сети, в котором призвал бойцов UFC не сотрудничать с Американским антидопинговым агентством (USADA).

«Если вы боец UFC и вас пытается найти USADA, чтобы связаться напрямую, никогда не делайте этого. Потому что их работа — выписывать дисквалификации. Либо мы, либо они», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Некоторые связали это с появившимися неподтверждёнными слухами о допинг-тесте Нурмагомедова и подумали, что подобные заявления менеджера могут стать подтверждением проблем Хабиба с антидопинговыми службами. Но позднее тот пояснил свою позицию.

«USADA помогает устранять обманщиков. Порой я не согласен с его решениями, но оно нужно, чтобы сохранить спорт чистым», — заключил Абдель-Азиз.

Breaking News@TeamKhabib has failed the USADA test for high levels of ostarine. His fight with @TonyFergusonXT is in major doubt. And this is why the fucking @AliAbdelaziz00 tweeted something about USADA to not pick a call from them. @ufc@danawhite@mmaballer13_#UFC246 — Meet Akolia (@iam_notorious22) December 4, 2019

Ожидание Биспинга и уверенность Маккарти

Тем временем в мире ММА уже вовсю предвкушают будущий титульный поединок в лёгком весе. Так, экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг признался, что давно ждал дуэли между Нурмагомедовым и Фергюсоном.

«Это грандиозное событие. Наконец-то Хабиб Нурмагомедов сразится с Тони Фергюсоном. Я говорю «наконец-то», но как будет на самом деле? Все хотят посмотреть на это противостояние. Мы бесчисленное количество раз говорили, что если кто и заслуживает побороться за титул, так это Фергюсон. Он только что побил Серроне, у него серия из 12 побед, кроме того, он выигрывает эффектно», — цитирует Биспинга BJPenn.com.

Британец выразил уверенность, что битва за титул в лёгком весе вызовет огромный ажиотаж у публики, и предположил, кто может стать следующим претендентом на пояс.

«Этот бой пытались организовать уже четыре раза, поэтому все его так ждут. Думаю, цифры будут внушительные. С платных трансляций будет собрано очень много. Кроме того, было выбрано подходящее время — если Макгрегор возьмёт верх над Серроне, то сможет сразиться с победителем (схватки между Нурмагомедовым и Фергюсоном. — RT). Но для этого ему надо пройти Дональда», — заключил Биспинг.

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При этом бывший рефери, а ныне комментатор Bellator Джон Маккарти считает, что Нурмагомедову нужно крайне ответственно подойти к дуэли с Фергюсоном. По его словам, российский чемпион не способен сломать визави ни физически, ни психологически.

«Хабиб может говорить Тони всё, что он хочет. Но ему стоит понимать, что на каждое слово ему ответят двумя. Ему не стоит даже думать о том, чтобы ментально сломать его, — это не получится», — приводит слова Маккарти The Body Lock.

По его словам, ранее Нурмагомедову встречались противники, которых он был способен как измотать в клетке, так и деморализовать до начала схватки, но Фергюсон не из их числа. Кроме того, Большой Джон дал чемпиону некоторые советы в плане борцовский техники.

«В лагере Хабибу стоит поработать над тем, как он держит голову. Она должна быть строго по центру — по линии от груди до подбородка. Если он начнёт отклонять её в сторону, у него будут проблемы», — отметил Маккарти.

Судя по всему, комментатор намекает на навыки Фергюсона в бразильском джиу-джитсу. Тот владеет множеством разнообразных удушающих и болевых приёмов, что неоднократно демонстрировал в боях. Так, достаточно вспомнить его победы над Кевином Ли, Эдсоном Барбозой и Ландо Ваннатой.