Менеджер Нурмагомедова призвал бойцов UFC к осторожности в общении с USADA

Али Абдельазиз, менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предостерегает спортсменов от прямого контакта с Американским антидопинговым агентством (USADA).

«Если вы боец UFC и USADA пытается напрямую связаться с вами, никогда не соглашайтесь. Их работа — отстранять. Здесь либо мы, либо они», — написал Абдельазиз в Twitter.

Спустя некоторое время менеджер Нурмагомедова добавил ещё одну запись, чтобы прояснить свою позицию.

«USADA делает важную работу, чтобы изгнать из спорта всех обманщиков. Иногда я не согласен с ними по некоторым вопросам, но всё же такие организации нужны, чтобы сделать спорт чистым», — написал функционер.

Ранее боец UFC Крылов оценил шансы Фергюсона в бою с Нурмагомедовым.