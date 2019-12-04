Менеджер Нурмагомедова призвал бойцов UFC к осторожности в общении с USADA

Короткая ссылка
Али Абдельазиз, менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предостерегает спортсменов от прямого контакта с Американским антидопинговым агентством (USADA).
Менеджер Нурмагомедова призвал бойцов UFC к осторожности в общении с USADA
  • @khabib_nurmagomedov
  • Instagram

«Если вы боец UFC и USADA пытается напрямую связаться с вами, никогда не соглашайтесь. Их работа — отстранять. Здесь либо мы, либо они», — написал Абдельазиз в Twitter.

Спустя некоторое время менеджер Нурмагомедова добавил ещё одну запись, чтобы прояснить свою позицию.

«USADA делает важную работу, чтобы изгнать из спорта всех обманщиков. Иногда я не согласен с ними по некоторым вопросам, но всё же такие организации нужны, чтобы сделать спорт чистым», — написал функционер.

Ранее боец UFC Крылов оценил шансы Фергюсона в бою с Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить