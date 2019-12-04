Боец UFC Крылов оценил шансы Фергюсона в бою с Нурмагомедовым

Украинский боец UFC Никита Крылов поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном.

«Шанс Фергюсона — в его нестандартности. В том, что он может продолжать поединок почти с любым ущербом. Он не боится идти вперёд, не боится оказаться снизу. Во многих положениях, в которых Хабиб доминировал над предыдущими соперниками, Тони ему доставит неприятности. Но это всё предположения. Возможно, они выйдут, и всё закончится так же, как и 28 раз до этого. У Нурмагомедова много физики, это один из главных его козырей. Борьба — это хорошо, но есть также и другие борцы, а вот насколько долго Хабиб может прилагать усилия и удерживать своего оппонента — в лёгком весе ему нет равных в этом. А если представить его в полусреднем весе, там уже есть такие ребята», — заявил Крылов в интервью «Eurosport».

Бой за пояс UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым (Россия, 28-0-0) и Тони Фергюсоном (США, 25-3-0) состоится 18 апреля 2020 года в Бруклине (Нью-Йорк, США).

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов проведёт платную встречу с фанатами для сбора средств больным детям.