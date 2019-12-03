Нурмагомедов проведёт платную встречу с фанатами для сбора средств больным детям

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт платную встречу с болельщиками, чтобы собрать средства на лечение тяжело больных детей.
Нурмагомедов проведёт платную встречу с фанатами для сбора средств больным детям
  • АГН «Москва»

«Все уже, наверное, догадываются, что у нас 13 декабря будет крупный турнир в Краснодаре Gorilla FC 22. В главном поединке вечера защиту титула проведёт Тагир Уланбеков. Также выступят много других хороших и именитых бойцов. В преддверии турнира, после церемонии взвешивания, я проведу встречу с болельщиками в формате «вопрос — ответ» в КТЗ «Чемпион». Билет на встречу будет стоить тысячу рублей. Все средства от продажи билетов мы с вами отдадим детям, которые очень сильно в них нуждаются», — гласит пост Нурмагомедова в Instagram.

Свой следующий поединок боец проведёт 18 апреля в Нью-Йорке. Соперником станет американец Тони Фергюсон.

Ранее Порье рассказал, что хотел бы изменить в поединке с Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить