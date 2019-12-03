Нурмагомедов проведёт платную встречу с фанатами для сбора средств больным детям

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт платную встречу с болельщиками, чтобы собрать средства на лечение тяжело больных детей.

«Все уже, наверное, догадываются, что у нас 13 декабря будет крупный турнир в Краснодаре Gorilla FC 22. В главном поединке вечера защиту титула проведёт Тагир Уланбеков. Также выступят много других хороших и именитых бойцов. В преддверии турнира, после церемонии взвешивания, я проведу встречу с болельщиками в формате «вопрос — ответ» в КТЗ «Чемпион». Билет на встречу будет стоить тысячу рублей. Все средства от продажи билетов мы с вами отдадим детям, которые очень сильно в них нуждаются», — гласит пост Нурмагомедова в Instagram.

Свой следующий поединок боец проведёт 18 апреля в Нью-Йорке. Соперником станет американец Тони Фергюсон.

Ранее Порье рассказал, что хотел бы изменить в поединке с Нурмагомедовым.