Шесть побед подряд против былых заслуг: почему Ян больше Алдо заслуживает право на титульный бой с Сехудо

Пётр Ян рискует не получить право сразиться за титул в легчайшем весе после шестой подряд победы в UFC. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что право встретиться с Генри Сехудо, скорее всего, будет предоставлено Жозе Алдо, уступившему Марлону Мораису на прошедшем турнире в Лас-Вегасе. Таким образом, на момент боя за пояс в пассиве бразильца будет два поражения подряд. Почему именно россиянин должен стать следующим соперником американца — в материале RT.

По окончании турнира UFC 245 в Лас-Вегасе одним из важнейших стал вопрос определения будущего претендента на титул чемпиона в легчайшем весе. Одним из кандидатов заслуженно считался Пётр Ян, эффектно нокаутировавший члена Зала славы промоушена Юрайю Фейбера, а вторым — Жозе Алдо. Бывший обладатель пояса в полулёгком весе уступил раздельным решением Марлону Мораису, но всё равно привлёк внимание как действующего флагмана дивизиона Генри Сехудо, так и президента организации Даны Уайта. На пресс-конференции функционер заявил, что именно бразилец с большой долей вероятности получит возможность поспорить за почётное звание.

Примечательно, что схватки с участием Яна и Алдо в рамках UFC 245 прошли одна за другой, что позволило как болельщикам, так и матчмейкерам провести сравнение между их выступлениями. И если Пётр доминировал на протяжении почти всех 11 минут, то Жозе не сильно превосходил соперника. Да, он постоянно прессинговал и довольно неплохо смотрелся в новой для себя категории, но не был лучше Марлона. Большая часть его ударов пролетала мимо, а доходившие до цели не всегда казались акцентированными.

Кроме того, преимущество бразильца было заметно лишь во второй пятиминутке, в то время как первую он с большой долей вероятности проиграл, а третья была равной. С учётом всего вышесказанного неудача Алдо уже не кажется такой спорной. По сути, всё решил заключительный раунд, по ходу которого он не смог в должной мере реализовать превосходство в габаритах.

Несомненно, Жозе удивил, что смог вписаться в лимит легчайшего веса и не уступил оппоненту в плане «физики». Весогонка всегда даётся тяжело и накладывает отпечаток на выступление атлета, но ему удалось этого избежать. Тем не менее выступление Алдо не стало впечатляющим. В полулёгком весе он неоднократно демонстрировал, как легко умеет расправляться с противниками, заметно уступающими ему в росте и длине рук. Достаточно вспомнить его первую встречу с Чедом Мендесом или сражение с Фрэнки Эдгаром. Но на этот раз бой получился предельно конкурентным, что заставляет задуматься о форме 33-летнего бразильца.

Конечно, на симпатии Уайта мог повлиять тот факт, что Яну противостоял лишь недавно вернувшийся в октагон Фейбер, а Алдо бился с первым номером рейтинга. Но уверенный и красочный триумф россиянина если и не полностью восполняет эту разницу, то как минимум добавляет пару баллов в его копилку.

С учётом вышесказанного может показаться, что желание Сехудо организовать ему поединок с Алдо обусловлено не высокими результатами последнего, а лишь громким именем. За последние два с половиной года бразилец провёл шесть боёв, в четырёх из которых потерпел неудачи. Он дважды был бит Максом Холлоуэем, после чего смог взять верх над середняками полулёгкой категории Джереми Стивенсом и Ренато Мойкано, но потом проиграл Александеру Волкановски. С учётом осечки в сражении с Мораисом в пассиве Жозе значится серия из двух поражений, что вряд ли является достойным показателем для соискателя титула.

Тем примечательнее, что для Алдо эта битва стала дебютной в рамках легчайшего веса не только в UFC, но и в карьере. Первый блин явно вышел комом, из-за чего предоставление ему титульного поединка станет предельно абсурдным. Даже победа не давала бразильцу весомых оснований подвинуть более достойных кандидатов на статус претендента, а неудача и вовсе должна поставить жирный крест на этих надеждах.

Безусловно, ранее в истории UFC были случаи, когда спортсмены получали шанс побороться за титул или звание первого претендента, не проведя ни одного боя в категории. Подобной чести удостаивались Конор Макгрегор, Жорж Сен-Пьер, Макс Холлоуэй, Дэниел Кормье и всё тот же Сехудо. Однако ирландец подходил к схватке с Эдди Альваресом в статусе чемпиона полулёгкого веса, единственное поражение которого состоялось в полусреднем дивизионе. Канадец имел за плечами серию из 12 побед подряд, а остальные владели званиями в своих «родных» весовых категориях.

На фоне этого решение о предоставлении Алдо шанса сразиться с Сехудо кажется как минимум не совсем объективным. Особенно с учётом того, что в легчайшем весе есть боец с серией из шести побед, идеально подходящий для схватки за пояс. За полтора года Ян успел не только выиграть в три раза больше поединков, чем возможный претендент на титул, но и сделать это эффектно. За нокаут в битве с Фейбером он был удостоен награды «Выступление вечера», а его сражение с Джин Су Соном было признано самым зрелищным на первом турнире UFC в Москве.

В отличие от заточенного под оборону Алдо, Ян всегда идёт вперёд и не против принять участие в бескомпромиссной рубке, что так нравится болельщикам. Не стоит сомневаться, что с Сехудо он выступит в такой же манере и подарит зрителям как минимум несколько незабываемых минут.

Вероятно, американец понимает, что возможная встреча с россиянином станет для него одной из самых тяжёлых в карьере, поэтому хочет сразиться именно с бразильцем. Это поможет ему максимально отсрочить дуэль с Яном, а при идеальном раскладе и вовсе избежать её. Не стоит забывать, что Сехудо также владеет поясом в наилегчайшем весе и, что вполне вероятно, продолжит поочерёдно проводить защиты. Учитывая тот факт, что в последнее время Генри больше выступает на публике, чем в клетке, ожидание Петра может растянуться на год.

Необходимо понимать, что руководство UFC не позволит россиянину просидеть без дела столько времени, целенаправленно подготавливая себя к титульному бою. Пока Ян не обладает подобным статусом, из-за чего ему придётся оставаться активным и продолжать биться с топ-атлетами. За год он может как зацементировать звание первого претендента, так и потерять всяческие шансы на встречу с Сехудо. Даже одна неудача отбросит его в середину десятки сильнейших и заставит потратить какое-то время на восстановление репутации.

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Положение Яна ещё больше усложнил Коди Гарбрандт, вступивший с ним в конфронтацию по ходу турнира в Лас-Вегасе. UFC любит яркие противостояния, поэтому с радостью организует им встречу в будущем. Правда, для этого экс-чемпиону необходимо реанимировать карьеру и прервать серию из трёх поражений подряд. Шанс для этого у него будет в марте, когда он схлестнётся с Рафаэлем Ассунсао.

Таким образом, решение предоставить титульный поединок Алдо может поставить под вопрос карьеру новой российской звезды, которая так нужна UFC. Если Хабиб Нурмагомедов сдержит своё слово и в скором времени повесит перчатки на гвоздь, промоушену понадобится новый герой для привлечения аудитории на российском рынке. Учитывая достижения и заслуги, именно Пётр может считаться главным наследником Хабиба в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Конечно, можно вспомнить Забита Магомедшарипова и Александра Волкова, но первый не сумел продемонстрировать все свои лучшие качества в битвах с равными соперниками и пошатнул веру UFC в себя, а второй только начал восстанавливаться после обидного поражения от Деррика Льюиса. На их фоне Ян кажется самым достойным кандидатом в чемпионы и заслуживает в кратчайшие сроки помериться силами с Сехудо.