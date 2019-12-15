Глава UFC: Ян заслужил бой с Сехудо, но Генри хочет встретиться с Алдо

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о возможном титульном поединке между россиянином Петром Яном и действующим чемпионом организации в легчайшем весе американцем Генри Сехудо.
Глава UFC: Ян заслужил бой с Сехудо, но Генри хочет встретиться с Алдо
  • Reuters

«Да, Ян заслуживает титульного боя с Сехудо, но Генри написал мне сегодня, что судейское решение в поединке Алдо с Мораесом было отвратительным. Он попросил у меня бой с Алдо», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 245.

По его словам, именно Сехудо, будучи чемпионом, решает, с кем ему выходить на бой, поэтому сперва состоится поединок между американцем и Жозе Алдо.

«Я тоже считаю, что Алдо победил. Кто ещё так думает в этом зале? Поднимите руки. Похоже, так думает большинство», — добавил Уайт.

Ян на турнире UFC 245 нокаутировал легенду дивизиона Юрайю Фейбера, а затем вызвал на бой Сехудо. 

Россиянин одержал шестую подряд победу в UFC. Всего на его счету 14 побед в MMA при одном поражении. 

Ранее Ян заявил, что не сомневался в победе над Фейбером на UFC 245.

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