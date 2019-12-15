Красивый нокаут от Яна, сенсационное поражение Холлоуэя и первая защита Усмана: чем завершился турнир UFC 245

В Лас-Вегасе завершился последний крупный турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в 2019 году — UFC 245. Пётр Ян нокаутировал Юрайю Фейбера в третьем раунде и бросил вызов чемпиону в легчайшем весе Генри Сехудо, а обладательница титула в данной весовой категории среди женщин Аманда Нуньес успешно провела пятую защиту. Макс Холлоуэй сенсационно уступил Александеру Волкановски и лишился пояса в полулёгком весе, а Камару Усман досрочно победил Колби Ковингтона и впервые защитил титул в полусреднем весе.

Турнир UFC 245 должен был стать грандиозным завершением не только 2019 года, но и всего десятилетия в истории Абсолютного бойцовского чемпионата. Дана Уайт и компания всегда понимали, как важно завершать подобные временные этапы на красивой ноте, поэтому приложили все усилия, чтобы последнее крупное шоу года получилось запоминающимся. Для этого были организованы сразу три титульных поединка, ключевым из которых стала битва с участием одного из самых обсуждаемых и ненавистных атлетов последних лет.

Однако для российских болельщиков главным событием стало выступление Петра Яна. Боец занимал четвёртое место в рейтинге легчайшего веса и на всех парах мчался к статусу первого претендента. Остановить его пытался легендарный Юрайя Фейбер. 40-летний спортсмен является символом данной весовой категории и одним из самых ярких её представителей за всю историю.

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При этом Ян старался не обращать внимания на регалии и звания визави, что было заметно задолго до битвы, а особенно ярко проявилось во время процедуры взвешивания. Россиянин последовал примеру Конора Макгрегора и попытался с ходу «залезть в голову» оппоненту. Во время дуэли взглядов он сначала чуть было не боднул американца, а затем напугал самого Уайта. Пётр сделал резкое движение корпусом в сторону Юрайи, что заставило президента UFC вклиниться между атлетами.

В преддверии боя на счету Яна значилось пять побед подряд под эгидой чемпионата. Шестая сделала бы его лидером представителей топ-10 дивизиона по данному показателю. Кроме того, успех в сражении с живой легендой ММА всегда ценился гораздо выше и мог бы предельно ясно обозначить его притязания на пояс.

За последние несколько лет сразу несколько бойцов показали, как важно не только брать верх над противником, но и делать это максимально красиво и уверенно. В своё время именно это помогло Конору Макгрегору в кратчайшие сроки добраться до статуса первого претендента, то же самое можно сказать о Коди Гарбрандте, Исраэле Адесанье и Доминике Рейесе, уже завоевавших титул либо только готовящихся побороться за чемпионство. В связи с этим в интересах Яна было подарить зрителям настоящее зрелище и в как можно более яркой манере расправиться с 40-летним ветераном смешанных единоборств.

Как стало заметно уже в первом раунде, Пётр мыслил в схожем ключе и сразу начал бескомпромиссную рубку с Юрайей. Преимущество в скорости и точности быстро сделало его хозяином положения и поставило американца в сложнейшую позицию. Тот никогда не славился умениями в стойке и прослыл специалистом исключительно по борцовской технике. Но россиянин не давал ему даже тени надежды на проход в ноги, уверенно контролируя попытки не только тейкдаунов, но и входов в плотный клинч.

Уже по ходу первого раунда Ян запомнился рядом мощнейших попаданий. Самым опасным из них стал удар коленом в концовке. При этом россиянин здорово прессинговал, постоянно оставался активным и выбрасывал не только тяжёлые удары руками, но и хай-кики ногами. Кроме того, он не только не позволял Фейберу перевести поединок на настил, но и здорово работал на выходе из клинча, регулярно отмечаясь то серией боковых, то апперкотом.

По ходу второй пятиминутки превосходство Яна стала огромным. Фейберу не хватало ни резкости, ни длины рук, чтобы на равных противостоять ему в стойке, а отчаянная попытка «завязать» оппонента стоила ему слишком много сил. Пётр не только выбрался, но и спустя минуту отправил Юрайю на настил. Серия из двух мощнейший правых прямых застала того врасплох и чуть было не стала причиной остановки схватки. Американец оказался на коленях под градом ударов, но рефери Кит Питерсон не вмешался.

Во многом этому поспособствовал и Ян. Он не стал сломя голову бросаться вперёд, а сосредоточился на точности. Фейбер поднялся на ноги, но только чтобы вновь отправиться на канвас. На выходе из клинча Пётр нанёс мощнейший удар локтем, причинив сопернику серьёзный урон. У Юрайи открылось кровотечение под правым глазом, а под левым появилась гематома, что заставило рефери вызвать врача в октагон. Однако храбрый американец решил продолжать битву.

Фейбер даже дотерпел до третьего отрезка и вновь отправился в бой, но шансов на успех у него уже не было. Он излишне замедлился и попал под очередную серию ударов Яна. Её завершением стал молниеносный левый хай-кик, отправивший американца в нокаут. Судья понял, что продолжать поединок бессмысленно, и объявил о его завершении.

По окончании схватки Ян выразил надежду, что многочисленная армия фанатов Фейбера теперь встанет на его сторону, поздравил свою маму с днём рождения, а также бросил вызов чемпиону UFC в легчайшем весе Генри Сехудо.

«Я хочу подраться за титул. Сехудо, где ты?» — прокричал он в микрофон.

Помимо триумфа Яна, турнир запомнился очередной победой Омари Ахмедова. В декабре 2017 года он вернулся в средний вес и с того момента не проиграл ни одного боя. Так, он трижды одержал победу и один раз свёл схватку к ничьей. На этот раз ему противостоял десятый номер рейтинга Йен Хейниш, но даже он не смог прервать серию Ахмедова. Спортсменам понадобились все три раунда, по итогам которых судьи отдали предпочтение россиянину.

Ахмедов здорово удерживал Хейниша на дистанции и классно действовал на контратаках, а одним из самых красивых моментов стал амплитудный тейкдаун Омари в первом раунде. Йен так и не смог найти ключей к визави и уступил. Для россиянина эта победа стала 20-й в карьере и восьмой под эгидой UFC.

Ключевыми событиями вечера стали три титульных поединка. В первом из них чемпионка в двух дивизионах Аманда Нуньес отстаивала титул в легчайшем весе. Её соперницей выступила бывшая обладательница пояса в полулёгком весе Жермейн де Рандами. Ранее они уже встречались друг с другом, и тогда бразильянка легко разобралась со спортсменкой из Нидерландов, выиграв техническим нокаутом в первом раунде.

На этот раз бой продлился все пять раундов, но исход остался прежним. Представительница кикбоксинга не могла ничего поделать с проходами в ноги и около 18 из 25 минут провела на спине. Безусловно, у де Рандами было несколько ярких моментов, но их можно пересчитать по пальцам одной руки: хай-кик во втором отрезке, ап-кик (удар ногой из положения лёжа по стоящему оппоненту) в третьем и удушающий приём «треугольник» в четвёртом. В остальном Нуньес безраздельно доминировала, осуществив восемь тейкдаунов. Таким образом, она провела пятую защиту титула. По этому показателю Нуньес сравнялась с бывшей обладательницей пояса в минимальном весе Йоанной Енджейчик и уступает лишь легендарной Ронде Роузи (шесть защит).

Во втором по значимости поединке вечера мог определиться будущий соперник Забита Магомедшарипова. Признанный король полулёгкого веса Макс Холлоуэй проводил четвёртую защиту титула в сражении с Александером Волкановски. Австралиец штурмом взял UFC и одержал семь побед подряд, причём две из них над бывшими чемпионами и экс-претендентом — Жозе Алдо и Чедом Мендесом.

Неожиданно для многих не только зрителей, но и экспертов первая половина осталась за Волкановски. Он здорово действовал в стойке, вчистую перебивая именитого визави, а также сумел добиться того, чего не смог Алдо. Тот всегда славился своими лоу-киками, но именно австралиец сумел настолько отбить ногу гавайцу, что тому пришлось сменить стойку. Макс же никак не мог найти дистанцию и практически не атаковал. Фирменная комбинация джеб — прямой не работала, а хай-кики не находили цель.

К середине третьего раунда Холлоуэй вдвое уступал противнику по количеству точных попаданий, и это с учётом того, что именно он является рекордсменом UFC по числу акцентированных ударов. За годы карьеры он приучил, что всегда прибавляет во второй половине, но на этот раз такого не произошло. Он был непривычно робок, мало форсировал ход схватки и уступил практически во всех разменах. В связи с этим единогласное решение судей в пользу Волкановски не стало ни для кого сюрпризом. Австралиец прервал рекордную серию оппонента из 14 побед подряд в полулёгком весе промоушена и уже в скором времени может сразиться с Магомедшариповым. Правда, если матчмейкеры сочтут россиянина достойным претендентом, учитывая его не самое доминирующее поведение в поединках с Джереми Стивенсом и Келвином Каттаром.

В главном бою вечера отношения выясняли Камару Усман и Колби Ковингтон. Атлетов объединяла давняя и весьма напряжённая история противостояния, сопровождавшаяся эпатажными выходками и оскорблениями со стороны американца, а также неоднократными перепалками. В свете этого битва приобретала дополнительную пикантность и привлекательность для аудитории.

Вопреки ожиданиям, базовые борцы отбросили в сторону свои сильнейшие качества и принялись обмениваться ударами в стойке. Первые два раунда прошли в равной борьбе, а каждый из спортсменов успел отметиться серией опасных попаданий. Чуть более активно смотрелся Ковингтон, умело подключавший ноги, что часто заставало Усмана врасплох.

Третий отрезок прошёл уже под диктовку нигерийца. Чемпион перебил претендента, и помешать ему не смог даже грязный приём в исполнении Колби. В середине пятиминутки тот ткнул пальцем в глаз сопернику, вследствие чего врачу снова пришлось войти в клетку. Однако Камару смог продолжить битву и отметился мощнейшим правым прямым в челюсть. Судя по словам Ковингтона в перерыве, именно этот удар сломал ему челюсть.

Четвёртый раунд прошёл в схожей манере, вследствие чего на лице Ковингтона появились многочисленные гематомы. При этом он перестал действовать первым номером и стал всё больше пропускать. Именно это и сыграло ключевую роль. В заключительной пятиминутке Усман действовал первым номером, провёл пару мощнейших ударов и отправил оппонента на пол. Американец смог подняться, но вскоре вновь оказался на настиле. Нигериец бросился добивать, а рефери Марк Годдард спустя несколько секунд остановил избиение. Камару триумфально завершил вражду с Колби и провёл первую защиту титула чемпиона UFC в полусреднем весе.