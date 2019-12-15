Нуньес защитила титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Боец смешанного стиля бразильянка Аманда Нуньес победила голландку Жермейн де Рандами и защитила титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
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Поединок, прошедший на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе, завершился единогласным решением судей — 49:46, 49:45, 49:44.
Таким образом, Нуньес одержала десятую победу в UFC подряд.
Ранее россиянин Омари Ахмедов победил Яна Хейниша на турнире UFC 245.
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