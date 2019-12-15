Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246
Поединок завершился досрочной победой Яна в третьем раунде. Россиянин провёл сопернику левый хай-кик, после чего американец оказался на настиле. Рефери вмешался и остановил схватку.
По ходу второго раунда Фейбер несколько раз оказывался в нокдауне.
Ян одержал шестую подряд победу в UFC, а для Фейбера это поражение стало первым после его возвращения в спорт.
Ранее сообщалось, что россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.