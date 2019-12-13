«Российские бойцы попадают в UFC по знакомству»: Балаев о турнире в Москве, успехах Макгрегора и феномене Нурмагомедова

Многие российские бойцы получают контракты с UFC по знакомству, вследствие чего в промоушене оказываются далеко не самые сильные отечественные атлеты. Об этом в интервью RT заявил экс-чемпион ACA в полулёгком весе Марат Балаев. Он также поделился мнением о своём будущем сопернике Диего Брандао, рассказал, почему считает Конора Макгрегора легендой, и предположил, когда Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру.

— Вы считаете Конора Макгрегора легендой?

— В профессиональном плане — безусловно. Пусть ему немного подыграли, но он взял два пояса. Всегда подкреплял слова делом, выступал с травмированной ногой. Несмотря на все сложности, постоянно делал вес. Он большой молодец. Лично я не достиг таких высот.

— Как относитесь к его высказываниям?

— Мне не нравится, что он говорит. Поэтому не могу быть его болельщиком.

— Вы сказали, что ему подыграли. В чём именно?

— После перехода в лёгкий вес он сразу получил бой за титул. Это же не просто так. Дана Уайт помог ему. Где-то придерживали Хабиба Нурмагомедова. Безусловно, он сам неоднократно снимался с поединков, но его продвижение замедляли. Достаточно вспомнить, сколько раз ему отказывали в схватке с Энтони Петтисом, когда тот был чемпионом. Иногда не верилось, что россиянину дадут шанс завоевать пояс. Но в итоге он прорвался. Терпение и труд.

Балаев — о величии Макгрегора

— Многие говорили, что Макгрегору специально давали подходящих соперников. Согласны с этим?

— Нет. Можно вспомнить эпизод с травмой Жозе Алдо. Макгрегор должен был драться с бразильцем за пояс, но тот снялся с боя и был заменён на борца Чэда Мендеса. Когда ему пришли объявить об этом, он ответил, что все они одинаковые. Тем не менее американец показал его слабости, которыми позднее воспользовался Нурмагомедов. При этом первый раунд был очень сложным для Хабиба. Он с большим трудом перевёл Конора в партер.

— Макгрегор заслуживает реванша с Нурмагомедовым?

— Нет. Схватка завершилась досрочно. Но я не вижу проблем. Пусть выиграет один-два боя и вновь станет первым претендентом. Макгрегор уже достиг всего. Дай бог каждому добиться такого. Он подрался с Флойдом Мейвезером, заработал миллионы долларов, взял два титула. Конор уже вошёл в историю.

— Во время визита в Москву он жёстко отозвался о Дагестане в целом и Хабибе в частности. Как Нурмагомедову реагировать на такое?

— Нельзя говорить такое, независимо от того, о каком народе идёт речь. Это демонстрирует отсутствие воспитания. Не бывает плохих национальностей. Возможно, произнося такое, он считает себя героем. Но это дебилизм. На мой взгляд, пусть хайпует дальше. Сам я никогда не скажу такого. То же касается его слов об однополых браках. Для нас же это что-то потустороннее.

— На чём бы вы хайпанули?

— Мне повезло: не нужно ничего придумывать самому. У меня есть история. Не надо говорить, что я съем чьих-то детей, кому-то надеру задницу. Надо вести себя естественно.

— В России треш-ток имеет право на жизнь?

— Нужно что-то делать, но грань очень тонка. Я могу говорить то же самое, что Макгрегор. Но если ко мне подойдёт тот же самый дагестанец и потребует ответить за слова, сделаю это. Не буду прятаться. Макгрегор же ходит с охраной и что-то выкрикивает из-за их спин.

— 14 декабря вы проведёте поединок с Диего Брандао на турнире ACA 103 в Санкт-Петербурге. Как проходит подготовка?

— Всё идёт по накатанной. Почти ничего особенного, за исключением возвращения старого-нового тренера Али Хасанова.

— Как оцените своего будущего оппонента?

— Психологически сильный, взрывной боец. Брандао обладает целым набором качеств, которых нужно опасаться, но есть и недостатки. Думаю, спокойно справлюсь с ним.

— Недавно Конор Макгрегор заявил, что Брандао достоин выступать в UFC. Как думаете, победа над ним способна привлечь к вам внимание крупнейшего ММА-промоушена мира?

— Диего — эпатажная личность, у всех на устах. Это мой первый иностранный соперник, до этого преимущественно дрался с кавказцами. За этим боем будут наблюдать не только в России, но и за рубежом.

— В 2020 году UFC планирует провести два турнира в России, причём один из них с большой долей вероятности пройдёт не в Москве или Санкт-Петербурге. Согласились бы выступить на одном из них?

— На данный момент у меня контракт с ACA.

— В начале ноября в Москве состоялся турнир UFC Fight Night 163. Какие впечатления?

— Мне он не очень понравился. Конечно, Забит Магомедшарипов порадовал, хоть и подустал в конце. У него неплохая ударная техника, всегда дерётся красиво. В остальном не было большого желания смотреть это шоу.

— На турнире состоялись 11 схваток, в семи из которых отечественные атлеты уступили. С чем это связано?

— Потому что российские бойцы попадают в UFC по знакомству. В результате там оказываются не самые лучшие. Поверьте мне, в России огромное количество талантов, которые могут лучше себя проявить. Тем не менее им очень сложно пробиться даже в российские промоушены, не говоря уже об Абсолютном бойцовском чемпионате.

— В UFC выступает много партнёров по команде Нурмагомедова. Вы намекаете на протекцию с его стороны?

— Нет, туда же попадают не только с помощью Хабиба. Многие приходят через Таиланд, Дагестан. Существует несколько каналов, через которые происходит поставка атлетов. Агенты не думают, что туда стоит отправлять талантливых спортсменов, а стараются проталкивать своих.

— На том турнире состоялся первый в истории UFC бой между двумя россиянами, в котором Рустам Хабилов взял верх над Сергеем Хандожко. Как относитесь к схваткам между соотечественниками в США?

— Рано или поздно это должно было произойти. Мне самому не хочется биться с россиянами. Сам попросил подраться с Брандао, потому что надоело драться с соотечественниками. Пусть вся страна поболеет за меня.

— 1 января вам исполнится 44 года. Как долго планируете биться?

— Каждый раз ставлю себе какой-то крайний срок, но потом не могу остановиться. Но думаю, после 45 лет буду смотреться смешно.

— Тем не менее Рэнди Кутюр стал чемпионом UFC в возрасте 45 лет.

— Вот видите. По большому счёту я дерусь для того, чтобы обезопасить свою старость, чтобы близким не было плохо. За счёт своего имени проживу, но вокруг много людей, которым нужно помочь. Продолжительность моей карьеры зависит от самочувствия моих близких.

— Как вы считаете, спортсмен должен уходить из спорта на пике своих возможностей или продолжать выступать так долго, насколько это возможно?

— Желательно на пике. Посмотрите на Хабиба. Он уже заработал достаточно денег, многого добился. Может провести пару боёв и уйти на пенсию, если у него хватит мужества. Нужно иметь силу духа, чтобы завершить карьеру.

— При этом есть много бойцов, продолжающих выступать в очень зрелом возрасте...

— Например, Фёдор Емельяненко. Но кто может осудить его за это? Он очень много сделал для России, для себя, жены, семьи. Он великий боец, вписал себя в историю, принял участие в множестве знаменательных поединков. Этого у него никто не отнимет. Но у нас в стране очень быстро забывают своих героев.

— Что вы имеете в виду?

— Вспомните, что говорили о Константине Цзю во время его карьеры, а сейчас он никому не интересен. То же касается и Фёдора. Поэтому я выжимаю из себя все соки. Знаю, что как только повешу перчатки на гвоздь, обо мне сразу забудут.

— В последнее время Нурмагомедов часто говорит о скором завершении карьеры. Не считаете, что таким образом он рискует подорвать своё наследие, ведь его пребывание на вершине окажется не очень длительным?

— Не думаю, что он ставил себе целью выступать на протяжении долгого времени. Бывает, человек зарядился выиграть пояс, но по достижении этого результата не знает, что делать дальше. Стоит отметить, что Нурмагомедов не только чемпион UFC. Его уважают люди, он чувствует себя комфортно с финансовой точки зрения, может развиваться в других направлениях. Заходя в октагон, любой спортсмен рискует здоровьем, а Хабиб ещё и идеальным послужным списком.

Балаев — о желании Нурмагомедова закончить карьеру

— На бойца давит ноль в графе «поражения»?

— Конечно, он думает об этом. В своё время я находился в таком же положении. Перед каждым боем меня объявляли как непобеждённого. После первой неудачи у меня как будто груз с души упал.

— На ваш взгляд, что правильнее: закончить карьеру в 32 года, как хочет Нурмагомедов или продолжать выступать и после 40 лет, как это делаете вы и, например, Фёдор Емельяненко?

— Думаю, через пару боёв Хабибу нужно уходить. Но главное — насколько ему самому это нужно. Не уверен, что он кайфует от процесса, когда приходится гонять по 20 килограммов, а на тренировках постоянно прилетает по голове. Тем более, если миллионы на счёте. При этом необходимо осознавать, насколько он повлиял на развитие ММА в Дагестане.

— А конкретнее?

— Открылись школы и залы, образовался промоушен Gorilla Fighting Championship — всё это появилось благодаря ему.

— Как думаете, кто является величайшим российским бойцом — Фёдор или Хабиб?

— Зачем сравнивать их? Фёдор был великим в своё время, Хабиб — сейчас. Я отлично помню Емельяненко, им гордилась вся страна. Он не только побеждал, но делал это в красивом стиле. Нурмагомедов — чемпион UFC, это великое достижение.

— Фёдор и Хабиб — великие бойцы, а Балаев?

— Обо мне говорят больше из-за истории. Достижения есть, но не в UFC. Профессионалы понимают, что я провёл немало тяжёлых битв, дрался за титул, но большинство будет говорить, что это было за пределами Абсолютного бойцовского чемпионата.