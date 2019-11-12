Уровень мастерства, грубые ошибки и давление трибун: почему российские бойцы неудачно выступили на турнире UFC в Москве

Турнир UFC Fight Night 163 в Москве запомнился неудачным выступлением российских спортсменов. Семь отечественных бойцов проиграли в боях с иностранцами, что вызвало серьёзный резонанс в социальных сетях. В связи с этим многие поспешили обвинить в провале тренеров и упрекнуть их в недостатке квалификации. Что на самом деле стало причиной поражений россиян на столичном шоу — в материале RT.

Состоявшийся в субботу турнир UFC Fight Night в Москве стал самым неудачным для российских спортсменов на своей территории. Если оставить за скобками противостояние Рустама Хабилова и Сергея Хандожко, то в остальных 11 поединках российские бойцы уступили семь раз. Верх удалось взять лишь главным звёздам — Забиту Магомедшарипову и Александру Волкову, а также Шамилю Гамзатову и Магомеду Анкалаеву. И это с учётом того, что прежде на турнирах в родных стенах россияне побеждали в 16 боях из 19.

Вследствие большого числа поражений в социальных сетях и на страницах тематических блогов появились мнения о наличии системных ошибок в подготовке атлетов. Так, говорилось о том, что российские тренеры якобы недостаточно разобрали соперников, в то время как последние, наоборот, подошли к схваткам в полной боевой готовности и благодаря этому увезли победу из столицы.

Также по теме Безоговорочный триумф: Магомедшарипов и Волков победили американцев на турнире UFC в Москве Забит Магомедшарипов одолел Келвина Каттара единогласным решением судей и продлил свою беспроигрышную серию в Абсолютном бойцовском...

Так, размышляя о причинах провала россиян, Абдулманап Нурмагомедов выделил три возможные причины — «мастерство, невезение и класс», но сам признал, что последние несколько месяцев слишком мало времени провёл в зале, в связи с чем не смог должным образом помочь подопечным.

Безусловно, определённые недоработки наставников имеют место, но вряд ли это можно назвать главной причиной фиаско.

Во-первых, ММА был и остаётся одним из самых непредсказуемых видов спорта, в котором крайне трудно спрогнозировать триумфатора. Сюрпризы случаются даже в битвах фаворитов с аутсайдерами, что говорить о встречах равных. В Москве большинство поединков проходили между бойцами приблизительно одного класса, вследствие чего не стоит сильно удивляться негативным результатам соотечественников.

Для Абубакара Нурмагомедова и Романа Копылова данное шоу стало дебютным в UFC, а большинство россиян либо имели отрицательный баланс побед и поражений в организации, либо уступали раньше. Так, Григорий Попов, Хадис Ибрагимов и Зелим Имадаев дружно проиграли в первых для них боях под эгидой крупнейшего ММА-промоушена, а Александр Яковлев выиграл в Абсолютном бойцовском чемпионате лишь три из семи поединков.

До настоящего момента лишь у Рамазана Эмеева не было ни одного поражения в UFC. Он взял верх во всех трёх схватках, но даже этот факт не позволял считать его явным фаворитом в дуэли с Энтони Рокко Мартином. Так, уровень оппозиции россиянина оставлял желать лучшего, а его самым сильным противником был Сэм Алви. При этом главными достижениями американца являются 18 проведённых боёв за пять лет и место в топ-15 средней весовой категории.

Несомненно, матчмейкеры постарались, чтобы россияне как минимум не уступали соперникам в классе. Так, в противоположном углу оказался целый ряд атлетов, имевших в пассиве два поражения подряд и находившихся на грани увольнения. Это относится к Дэнни Робертсу, Давиду Заваде и Дэйви Гранту, ввиду отсутствия права на ошибку ощущавших на себе серьёзный груз ответственности. Относительно спокойно чувствовали себя Эд Херман и тот же Мартин. В активе первого значилась победа над Патриком Камминсом, а второй проиграл лишь одно сражение из последних пяти.

Во-вторых, нельзя забывать про давление, оказываемое на россиян. Конечно, списывать все неудачи на это нельзя, но отрицать этот факт также не представляется возможным. Сам Магомедшарипов отмечал, что для него драться на родине гораздо сложнее. Об этом же заявлял и Нурмагомедов после турнира в Абу-Даби. Но если Хабиб является чемпионом и одним из сильнейших бойцов UFC независимо от весовых категорий, а Забит — одним из главных претендентов на титул, то их соотечественники не могут похвастаться подобным мастерством. В результате для многих поддержка домашних трибун стала не катализатором успеха, а причиной возросшего уровня ожиданий, под прессом которого они не смогли показать свой максимум.

В истории ММА было достаточно случаев, когда спортсмены уступали не из-за недоработки тренеров и неправильного плана на бой, а из-за волнения и ошибок. Достаточно вспомнить бой между Жозе Алдо и Конором Макгрегором. На тот момент бразилец владел титулом чемпиона в полулёгком весе и не проигрывал на протяжении десяти лет, но желание во что бы то ни стало «убить» ирландца сыграло с ним злую шутку. Он рванул вперёд и уже спустя 13 секунд оказался в нокауте.

На том же турнире Крис Вайдман уступил титул чемпиона в среднем весе Люку Рокхолду, допустив грубейшую ошибку. В третьем раунде атлет попробовал удивить визави спиннинг-киком (удар ногой с разворота) и просчитался. Попытка получилась комичной и крайне неточной, что впоследствии привело к поражению. Американец пропустил тейкдаун, после чего несколько минут терпел избиение в партере.

Обе этих неудачи стали результатом грубых просчётов атлетов, но вряд ли в этом виноваты тренеры. В критические моменты одни спортсмены сохраняют холодную голову, а другие действуют эмоционально и зачастую принимают неверные решения. И это касается как боёв с участием Алдо и Вайдмана, так и тех, что прошли на турнире в Москве.

По мнению некоторых, Завада якобы отлично знал, что Нурмагомедов испытывает сложности с контратаками в партере, поэтому специально позволил тому уложить себя на настил. И это при том, что Давид является ярко выраженным ударником и лишь раз выигрывал с помощью приёма, а Абубакар — единожды уступал сдачей. Стоит отметить, что причиной этого стала не техническая ошибка на земле, а состояние грогги. В поединке с Павлом Кущем он оказался на грани нокдауна, после чего позволил сопернику забрать спину.

То же касается Имадаева. Он выиграл первый раунд, доминировал во втором, но в ключевой момент позволил себе небрежность и забыл про оборону. В итоге удар наотмашь в исполнении Робертса пришёлся точно в челюсть и стал причиной нокаута.

Но несмотря на все вышеназванные факторы, главной причиной неудачи россиян на турнире в Москве является уровень самих бойцов. В свете триумфа Хабиба Нурмагомедова и успехов Александра Волкова, Забита Магомедшарипова и Петра Яна российские болельщики автоматически ждут появления новых звёзд. Каждый дебютант рассматривается как потенциальный претендент на титул в перспективе, поэтому от него требуют таких же достижений.

Однако необходимо понимать, что число сверхталантливых бойцов ограниченно. В связи с развитием российского рынка UFC подписал контракты с множеством отечественных спортсменов, но по уровню они заметно уступают своим предшественникам. Если поначалу промоушен забирал к себе исключительно будущих звёзд, то в последнее время контракты получают и менее перспективные представители, что объяснимо ростом популярности ММА и количества турниров и, соответственно, необходимостью поиска новых имён. Поэтому падение результатов не является неожиданностью.

Условные Попов и Имадаев заметно уступают в классе Нурмагомедову, вследствие чего не могут показывать подобные результаты. Да, они добились серьёзных успехов на родной арене, но конкурировать с мировыми талантами им заметно сложнее, поэтому поражения неминуемы.

Стоит отметить, что ранее многие испытывали серьёзные проблемы при переходе из менее крупных промоушенов в UFC. Достаточно вспомнить бывшую звезду PRIDE Антониу Родригу Ногейру. До прихода в Абсолютный бойцовский чемпионат в его послужном списке значилось 28 побед, четыре поражения и одна ничья, но в американской организации он выиграл лишь пять из 11 боёв.

Из недавнего наиболее показательным является пример Бена Аскрена. Он считался лучшим бойцом мира за пределами UFC, но после подписания контракта с промоушеном уступил в двух схватках из трёх. Причём его единственная победа над Робби Лоулером была причиной судейской ошибки, а неудачи — настоящими катастрофами. Так, сначала он был за пять секунд нокаутирован Хорхе Масвидалем, а затем — «задушен» Демианом Майей. И это с учётом того, что американец считался одним из величайших грэпплеров планеты, а сам заявлял, что в этом компоненте превосходит Хабиба.