Имадаев нокаутом проиграл Робертсу на турнире UFC в Москве
Россиянин Зелим Имадаев потерпел поражение от британца Дэнни Робертса в поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
- © Игорь Иванко
- АГН «Москва»
Поединок завершился во втором раунде, когда 32-летний британский боец отправил 24-летнего россиянина в нокаут.
Ранее сообщалось, что Ибрагимов проиграл Херману на турнире UFC в Москве.
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