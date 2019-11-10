Имадаев нокаутом проиграл Робертсу на турнире UFC в Москве

Россиянин Зелим Имадаев потерпел поражение от британца Дэнни Робертса в поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

© Игорь Иванко

АГН «Москва»

Поединок завершился во втором раунде, когда 32-летний британский боец отправил 24-летнего россиянина в нокаут. Ранее сообщалось, что Ибрагимов проиграл Херману на турнире UFC в Москве.