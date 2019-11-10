Имадаев нокаутом проиграл Робертсу на турнире UFC в Москве

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Россиянин Зелим Имадаев потерпел поражение от британца Дэнни Робертса в поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
Имадаев нокаутом проиграл Робертсу на турнире UFC в Москве
  • © Игорь Иванко
  • АГН «Москва»

Поединок завершился во втором раунде, когда 32-летний британский боец отправил 24-летнего россиянина в нокаут.

Ранее сообщалось, что Ибрагимов проиграл Херману на турнире UFC в Москве.

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