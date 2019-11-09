Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.

Поединок завершился уже в первом раунде сдачей россиянина после болевого приёма.

Для 29-летнего Абубакара Нурмагомедова это поединок был первым в UFC.

Ранее сообщалось, что Григорий Попов и Александр Яковлев потерпели поражения на турнире UFC в Москве.