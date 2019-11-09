Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.
- © abubakar_nurmagomedov
Поединок завершился уже в первом раунде сдачей россиянина после болевого приёма.
Для 29-летнего Абубакара Нурмагомедова это поединок был первым в UFC.
Ранее сообщалось, что Григорий Попов и Александр Яковлев потерпели поражения на турнире UFC в Москве.
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