Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве

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Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.
Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве
  • © abubakar_nurmagomedov
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Поединок завершился уже в первом раунде сдачей россиянина после болевого приёма.

Для 29-летнего Абубакара Нурмагомедова это поединок был первым в UFC.

Ранее сообщалось, что Григорий Попов и Александр Яковлев потерпели поражения на турнире UFC в Москве.

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