«Храбростью тут и не пахнет»: Чахкиев отказался драться с Емельяненко по правилам ММА и обвинил его в трусости
- © Александр Вильф; Владимир Астапкович/РИА Новости
«Начинает менять условия и резко переобувается»
Не успел в мире российских единоборств утихнуть резонанс от поединка между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, как у бойца ММА появился новый возможный соперник. Речь об олимпийском чемпионе по боксу Рахиме Чахкиеве. После победы Александра над стронгменом именно он бросил вызов 38-летнему спортсмену. В ответ Емельяненко заявил, что готов принять его, но лишь при условии, что поединок пройдёт по правилам MMA.
Следом Чахкиев предельно жёстко высказался об условиях соперника и даже обвинил Александра в трусости. По его словам, Емельяненко с Кокляевым «устроили цирк».
«Не понимаю, почему они решили выяснять отношения в ринге, мне это не понравилось. Они зашли на мою территорию, в бокс, устроили цирк, и я как олимпийский чемпион по боксу, добившийся выдающихся результатов, крайне этим недоволен. Емельяненко заявил, что вызывает любого на бой, что бить людей — это его работа. Поэтому хочется, чтобы Александр нашёл в себе смелость и выступил по правилам бокса. Пускай это будут два с половиной или восемь раундов. И это будет по правилам профессионального бокса, а не в клетке», — цитирует Чахкиева ТАСС.
Также в социальных сетях олимпийский чемпион объяснил, почему считает Емельяненко трусом. Он отметил, что тот вызвался подраться с далёким от единоборств человеком в лице Кокляева.
«Саша устроил бой по правилам бокса с человеком, который далёк не только от бокса, но и от единоборств в целом. Устроили настоящий цирк в ринге, боксом назвать это язык не поворачивается. Это разве не трусость? Храбростью тут и не пахнет. А теперь, когда человек, который имеет звание в боксе, отвечает на его вызов, он начинает менять условия и резко переобувается, вызывая меня в клетку», — написал Чахкиев в комментариях к предыдущему посту с вызовом Емельяненко на своей странице в Instagram.
Сам Емельяненко-младший на заявления известного боксёра пока не ответил, но за него это сделали его подписчики в Instagram, которые в основном поддерживают Александра.
«Саня, красавчик. Твой профиль не бокс, а ММА, так что правильно ты ему ответил. Пускай в клетку выйдет с тобой, раз он делает тебе вызов. А с Михоном (Кокляевым. — RT) — это другая история, он не боец, поэтому ты предоставил ему право выбора, и он выбрал бокс, хотя ничему не научился. Надо было не жалеть, а после первого нокдауна отправлять в жёсткий нокаут, чтобы не вставал сутки. Устроил цирк какой-то Миша, насмешил страну», — написал один из пользователей в комментариях к посту Емельяненко с ответом Чахкиеву.
Некоторые вовсе считают, что Емельяненко вполне по силам побить Чахкиева даже по правилам бокса.
«А почему не по боксу? Кокляева по боксу побили, но он ведь деревянный качок, а тут как раз тот, кто нужен, — боксёр. Думаю, будет интересно. Буду за вас болеть, думаю, вы побьёте Чакхиева», — написал другой подписчик.
Впрочем, нашлись и те, кто оказался на стороне олимпийского чемпиона по боксу.
«Против бодибилдера выйти по правилам бокса согласился, а против профессионала сразу начал стрелки переводить», — гласит один из комментариев.
Так или иначе, кажется, раскрутка возможного поединка между Чахкиевым и Емельяненко началась и обе стороны пытаются провоцировать друг друга, а также вызывать максимальный интерес публики к потенциальному противостоянию.
«Вы ещё услышите о Кокляеве как о боксёре»
Между тем Кокляев продолжает восстанавливаться и приходить в себя. Накануне он заявил о пропаже перчаток после поединка с Емельяненко, но во вторник сообщил, что нашёл их.
«МРТ сделали, всё нормально, двигаемся дальше, на тренировку. Перчатки на месте. Катмен их просто вовремя положил в тёмное, укромное место. Ну а мы сейчас придумаем какой-нибудь конкурс», — сказал стронгмен.
А боксёр Эдгар Гукасян, который готовил Кокляева к последнему нашумевшему поединку, заявил, что его подопечный собирается и в дальнейшем проводить боксёрские бои, а не уходить в ММА.
«Вы ещё услышите о Михаиле как о боксёре. Наши планы — работать и ещё раз работать. Это не последний поединок Михаила по правилам бокса. Сейчас до конца года у него есть время на восстановление и чтобы побыть с семьёй. А после Нового года плотно займёмся подготовкой. Никакого ММА. Бои по боксу ещё будут, соответствующие идеи есть, но пока не буду говорить более детально. Скажу, когда придёт время», — цитирует Гукасяна «Спорт-Экспресс».