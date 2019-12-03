Чемпион ОИ по боксу Чахкиев отказался драться с Емельяненко по правилам MMA

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев отказался драться с бойцом MMA Александром Емельяненко по правилам смешанных единоборств.

«Емельяненко со своей стороны заявил, что вызывает любого на бой, что бить людей — это его работа. Поэтому хочется, чтобы Александр нашёл в себе смелость и выступил по правилам бокса. Пускай это будут два с половиной или восемь раундов. И это будет по правилам профессионального бокса, а не в клетке», — приводит слова Чахкиева ТАСС.

Он также раскритиковал бой между Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым, прошедший по правилам бокса.

«Мне это не понравилось. Они зашли на мою территорию, в бокс, устроили цирк, и я как олимпийский чемпион по боксу, добившийся выдающихся результатов, крайне этим недоволен», — добавил боксёр.

Ранее сообщалось, что Емельяненко заявил о готовности провести поединок с Чахкиевым.