Чемпион ОИ по боксу Чахкиев отказался драться с Емельяненко по правилам MMA

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Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев отказался драться с бойцом MMA Александром Емельяненко по правилам смешанных единоборств.
Чемпион ОИ по боксу Чахкиев отказался драться с Емельяненко по правилам MMA
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Емельяненко со своей стороны заявил, что вызывает любого на бой, что бить людей — это его работа. Поэтому хочется, чтобы Александр нашёл в себе смелость и выступил по правилам бокса. Пускай это будут два с половиной или восемь раундов. И это будет по правилам профессионального бокса, а не в клетке», — приводит слова Чахкиева ТАСС.

Он также раскритиковал бой между Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым, прошедший по правилам бокса.

«Мне это не понравилось. Они зашли на мою территорию, в бокс, устроили цирк, и я как олимпийский чемпион по боксу, добившийся выдающихся результатов, крайне этим недоволен», — добавил боксёр.

Ранее сообщалось, что Емельяненко заявил о готовности провести поединок с Чахкиевым.

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