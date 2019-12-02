Александр Емельяненко заявил о готовности провести поединок с олимпийским чемпионом по боксу
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- РИА Новости
«Я смотрел, Чахкиев хочет побоксировать со мной. Чахкиев, если ты готов подраться, надевай перчатки MMA и выходи в клетку. Я побью тебя, будь мужчиной. «Ахмат» — сила!» — гласит обращение Емельяненко в Instagram.
В последнем поединке боец нокаутировал представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева.
Ранее Олейник подверг критике бой Александра Емельяненко с Кокляевым.